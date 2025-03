Stefania Orlando è finita nel mirino di coloro i quali non apprezzano il fatto che lei patteggi per Helena Prestes. Da quanto è uscita dalla Casa, l’ex concorrente del Grande Fratello è oggetto di insulti irripetibili che colpiscono anche la sua sfera privata, e nelle ultime ore la showgirl ha deciso di replicare.

Un utente, che si è ben guardato dal pubblicare i suoi insulti con nome e cognome, si è scagliato contro Stefania Orlando, e ha pensato di colpirla su un tema delicato come la maternità: “Una cosa bella c’è, che la Orlando non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio…È stata ed è marcia dentro”. Parole orribili e inaccettabili. Lo stesso utente sembra avere provato imbarazzo per il post pubblicato, visto che non appena è giunta la replica della Orlando, lo ha immediatamente cancellato.

Stefania Orlando ha deciso di replicare a tono. Su X ha scritto: “Pensa fare figli e ritrovarli a scrivere queste stron**te su X. E questi sarebbero i fan di Zeudi? Annamo bene”. Il post che la attaccava è stato subito rimosso. Alcuni fan di Zeudi Di Palma, tuttavia, l'hanno invitata a non generalizzare, associando a un intero fandom quelle che sono le parole di un singolo hater: “Sbagli purtroppo a generalizzare. I fan di Zeudi supportano Zeudi senza screditare. Chi scrive queste cose fa parte di quelle persone tossiche che vanno solo ignorate”.

Stefania, allora, ha invitato le vere fan di Zeudi a replicare a coloro che gettano fango sul fandom: “Ne sono lieta, allora combattete voi per primi questa parte tossica”.