Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli condurranno L’Ignoto, il nuovo programma che andrà in onda su Rai 2.

Pochi istanti fa, Davide Maggio, dopo aver annunciato il regista Pino Strabioli e l’imitatrice Francesca Manzini, ha anticipato i restanti quattro nomi che completeranno il cast dei sei vip (gli altri sei saranno persone non famose). Si tratta dell’ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, la conduttrice Emanuela Folliero, l’ex velina Costanza Caracciolo e la veterana in tema di reality Soleil Sorge, ex concorrente di GF Vip, Pechino Express e L’Isola dei Famosi.

Cos'è L'Ignoto, il nuovo reality show di Rai 2

“Si tratta di un format olandese del 2023, Het Onbekende, in cui i partecipanti accettano di prendere parte a un’avventura senza conoscere dettagli sul programma, le regole del gioco o la data e l’ora di inizio. Da qui probabilmente deriva anche la segretezza che ha avvolto l’adventure game. I concorrenti sono divisi in due squadre: famosi e non famosi. Durante il viaggio, affrontano una serie di dilemmi, dovendo scegliere tra “il noto” e “l’ignoto”. Queste scelte influenzano il corso dell’avventura e le sfide che devono affrontare. Il programma mira a mettere alla prova la capacità dei partecipanti di adattarsi a situazioni impreviste e di prendere decisioni sotto pressione. La prima stagione del format originale è stata ambientata in Slovenia, la seconda in Bulgaria, quella italiana direttamente su suolo tricolore”.