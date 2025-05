L’attuale edizione di Uomini e Donne sta per andare in archivio. Solo qualche settimana, e il dating show di Maria De Filippi si fermerà per la consueta pausa estiva, per poi tornare in onda a partire da metà settembre.

L’attesa dei telespettatori è per scoprire chi sceglierà Gianmarco Steri, diviso tra Nadia Ferrara e Cristina Di Diodato, le due corteggiatrici rimaste. Dalle anticipazioni sappiamo che nel corso dell’ultima registrazione, il tronista ha annunciato di essere pronto alla scelta, e per questo ha deciso di non fare più esterne con nessuna delle due e in studio ha ballato con entrambe: “Gianmarco Steri annuncia la scelta (che avverrà molto probabilmente domenica – ultima registrazione di questa edizione). Non ha fatto nuova esterne e in studio balla con entrambe”, si legge su IsaeChia.

La scelta di Gianmarco sarebbe dunque dovuta avvenire nel corso della registrazione di domani pomeriggio, ma non si esclude che possa essere rimandata a causa di un grave lutto che nelle ultime ore ha colpito il tronista. E’ venuta infatti a mancare sua zia centenaria Renata, come comunicato sui social dall’amico di Steri, Enzakkione.

Anche il profilo della Barberia di Gianmarco ha comunicato la triste notizia, annunciando anche che oggi si terranno i funerali, invitando chi volesse a passare per dare un ultimo saluto a zia Renata.