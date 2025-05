Nella giornata di ieri, Angelo Famao si è ritirato da L’Isola dei Famosi dopo solo tre giorni di permanenza a Playa uva, spiegando che tra le cause della sua decisione ci sono la scarsità di cibo, la mancanza di sonno e la presenza eccessiva dei temutissimi mosquitos.

“Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, convinzione e determinazione soprattutto - ha detto l’ormai ex naufrago -. Però purtroppo non sono andate le cose come previste e quindi mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido. Non mangio da giorni e non dormo da giorni, sembra che qui tutti gli animali ce l’abbiano con me. Anche alle varie vicende che sono successe (si riferisce ai vari litigi di Carly Tommasini con il gruppo, ndr) mi sono sempre tenuto lontano perché non mi appartengono queste cose. E quindi basta, ho deciso di lasciare l’Isola”.

Tuttavia, la vera ragione è la mancanza della fidanzata. Durante una chiacchierata con il modello Leonardo Brum, Angelo Famao ha infatti detto di non sentirsi più idoneo alla vita sull’isola perché “penso sempre a lei, il mio pensiero è sempre su di lei, ho lasciato la testa lì“. Il cantante siciliano avrebbe conosciuto questa ragazza da pochissimi mesi, e per questo sentirebbe moltissimo la sua mancanza.