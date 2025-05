Nel corso degli ultimi anni, Ignazio Moser e Andrea Damante hanno dimostrato di essere ottimi amici. Entrambi erano stati anche contattati per partecipare in coppia, nel 2020, al Grande Fratello Vip.

Tuttavia, lo scorso aprile è successo qualcosa che avrebbe pregiudicato il loro rapporto. Ignazio Moser e Belen Rodriguez, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram, e Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato un video della showgirl argentina che ballava a pochi passi da Andrea Damante (impegnato in un dj set), ha rivelato: “Oggi Ignazio Moser prima ha smesso di seguire Belen, lei idem. Poi lui ha rimesso il segui, lei per ora no. Mi segnalano che questo video di lei con Andrea Damante in consolle abbia creato scompiglio. Per esempio scompiglio a chi è in dolce attesa, per esempio, non ci vuole tanto nel capirlo”.

Nella sua newsletter, Parpiglia è tornato ad occuparsi delle crepe in casa Rodriguez. Il giornalista ha raccontato che il filmato di cui abbiamo parlato in precedenza avrebbe avuto conseguenze ben più gravi di quanto si potesse immaginare.

“Quella clip ha infatti segnato la fine dell’amicizia tra i due, un legame che non era affatto superficiale – anzi, era consolidato da passioni comuni come il calcio, il fantacalcio, le vacanze insieme e numerose uscite 'serali'. Ma come facciamo a essere certi di questa rottura? La conferma arriva indiretta ma eloquente: il recente video pubblicato da Cecilia per fare gli auguri di compleanno a Tony Effe”.