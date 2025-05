La scorsa settimana, Papa Leone XIV ha innescato una polemica in merito alla famiglia, composta secondo lui e la Chiesa, esclusivamente dall’unione tra uomo e donna. Il discorso del Pontefice ha scatenato diverse reazioni, tra cui anche quella di Tommaso Zorzi, il quale ha espresso le sue perplessità. Eppure, l’opinione del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto infuriare Giuseppe Cruciani.

In una delle ultime puntate de La Zanzara, il giornalista si è scagliato contro Tommaso, criticando aspramente il suo commento sulle parole del Papa: “Sentiamo questo omosessuale di quelli molto attivi, non da altri punti di vista… questo dice che il Papa “in un periodo in cui c’è un genocidio, una pulizia etnica, non partirei dagli omosessuali”. Adesso questo qua vuole dare pure lezioni al Papa, che cosa vuole dire? Ma che cosa non vuole dire? Ma guarda che è incredibile, questi portavoce, presunti portavoce delle comunità omosessuale sono incredibili. Ma, cioè, il signor Tommaso Zorzi, che io avevo dimenticato perché non lo sentivo più esprimere le sue opinioni in pubblico, sostiene cose e dà consigli al Papa, ‘non partirei dalla famiglia tradizionale’ ragazzi, cioè, siamo veramente alla follia”.