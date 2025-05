Andata in archivio la relazione con Silvio Campara, lo scorso autunno Chiara Ferragni ha iniziato a frequentare Giovanni Tronchetti Provera, ma anche questa storia d’amore è giunta al capolinea. L’imprenditore, infatti, è tornato tra le braccia della sua ex moglie, ed è stata paparazzato con lei a Portofino. Subito dopo la pubblicazione delle immagini in questione, è spuntato un rumor circa una presunta storia segreta dell’imprenditrice digitale con un personaggio conosciuto. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Chiara Ferragni avrebbe una storia segreta con un attore che vive a Roma e che ha partecipato a una trasmissione televisiva comica molto famosa.

“A Roma vive e lavora Angelo Tropea, migliore amico di Chiara e custode di tutti i suoi segreti e tra questi ne esiste uno mai raccontato dai cronisti che hanno seguito l’evoluzione della Ferragni - si legge nella newsletter -. Questo è un amore celato della Ferragni, nascosto nel cassetto dei suoi non detti. Noi, senza possibilità di essere smentiti, sappiamo di chi si tratta: attore romano, più giovane di lei, belloccio che ha mietuto vittime del cuore, una via l’altra, sui social fa trasparire il suo lato simpatico ma mai quello privato… lo abbiamo visto anche in un programma comico di successo… insomma, il lui in questione c’è, c’era e forse ci sarà. E con Chiara non ha mai rotto del tutto quel filo che li teneva uniti… sia chiaro, Chiara”.

Ma chi è questo attore che ha fatto uno show comico? Secondo RDS e Today potrebbe trattarsi di Cristiano Caccamo, che abbiamo visto anche a Celebrity Hunted e a LOL Chi ride è fuori: “Si tratterebbe di Cristiano Caccamo. Amico del cuore di Diana Del Bufalo, l’attore ha lavorato spesso in tv, partecipando anche alla terza edizione di LOL. – hanno rivelato a RDS –. La descrizione potrebbe corrispondere, soprattutto per quanto riguarda la sua ferma posizione di non usare mai i social per raccontare la sua vita privata”.