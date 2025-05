Gianmarco Steri ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a Cristina Ferrara. In attesa della messa in onda della scelta, che stando a quanto anticipato da Lollo Magazine, verrà trasmessa su Canale 5 tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio, in molti si chiedono come procedano le cose tra la nuova coppia. E adesso i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La relazione tra Gianmarco e Cristina, infatti, procede a gonfie vele, come testimoniato da una foto che li ritrae mentre passeggiano abbracciati. E’ stato lui a raggiungere la corteggiatrice. I due, infatti, si trovano a Salerno, e la loro assenza sui social è evidentemente dovuta al fatto che la scelta non è stata ancora mandata in onda.