Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata de L’Isola dei Famosi, durante la quale ci sono stati i ritiri di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino. Per quanto riguarda gli ascolti, il reality show condotto da Veronica Gentili è stato visto da 1.891.000 telespettatori con uno share pari al 15,7%.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 21 maggio 2025 pubblicati da DavideMaggio:

Nella serata di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 ha interessato 2.318.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.891.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.115.000 spettatori pari al 5.7% e Oltre il Paradiso 778.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Il principe cerca figlio incolla davanti al video 1.122.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.746.000 spettatori (10.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 841.000 spettatori (6.1%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 691.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 la finale di Europa League – Tottenham-Manchester United ottiene 1.722.000 spettatori con l’8.8%. Sul Nove Like a Star raduna 497.000 spettatori pari al 2.8% (La Sfida a 431.000 e il 4%, Ultima Chance a 250.000 e il 3.3%).