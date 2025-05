Le feroci critiche che Michele Morrone ha fatto al cinema italiano (prima a Belve e poi su Instagram), hanno sollevato un polverone. Anche Iago Garcia, attore e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha bacchettato il collega durante un’ospitata a La Volta Buona.

“Ieri sera ho visto Belve, non tutta la puntata, però ho visto quello che ha detto Morrone sul cinema italiano e non soltanto. Io avevo un buon rapporto con lui a Ballando Con le Stelle, ma a volte però la formazione non deve avvenire in palestra, ma anche a scuola, nella recitazione, sul set, nelle biblioteche. Forse lui si è formato più in palestra che altrove. Adesso, gli attori stanno più in palestra che altrove. Forse ha frequentato troppo le palestre e non tanto altri luoghi… Secondo me le parole vanno pesate un po’ di più. Fare delle accuse contro gli artisti in generale, non mi sembra corretto, magari se ce l’hai con qualcuno di specifico dovresti dirlo, se punti tutti gli artisti stai facendo un grosso errore perché metti tutti sullo stesso piano. Io vi invito a leggere il post di Michele, vi farete la vostra opinione, questa è la mia”.

Sempre parlando di ex concorrenti del Grande Fratello, la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ha preso le difese di Michele Morrone. Sua figlia, infatti, in passato ha avuto un flirt con l’attore, come svelato dalla stessa ex tentatrice: “Se vai fuori e fai una ricerca vedrai che mi associano a tutti i calciatori della Serie A e a tutti gli attori famosi che ci sono. Ma uno non deve ascoltare tutto. Mi associano a quello e questo. Se tu leggi quello e ci credi allora non sei per me. Poi vabbè il fatto di Michele… Se ho avuto una relazione con lui? Ci sono stata insieme tre mesi. Ecco quello è vero, in quel caso quello che dicono è la verità. Mirko sapeva tutto. Gli ho sempre raccontato il mio passato e anche quella cosa. Però mi hanno associato a tante altre persone. E se uno ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme. Quindi se Mirko ascolta gli altri peggio per lui e va benissimo. La cosa è andata avanti dei mesi. Andava tutto bene, mi ha anche chiesto di andare con lui in America perché doveva promuovere un film, ma lì ho detto di no. Poi vabbè è finita dopo tipo tre mesi"

La mamma di Greta Rossetti difende Michele Morrone

“Si può avere gusti diversi, ma dire che Michele Morrone ‘non ha fatto niente’ è semplicemente falso. Dopo il successo internazionale di 365 Giorni su Netflix, che lo ha reso una star globale, Morrone ha lavorato con attori come Anthony Hopkins, Megan Fox, Jessica Alba e Andy García. Ha recitato in film internazionali come Subservience, Another Simple Favor (sequel del film con Blake Lively), Home Sweet Home: Rebirth e il biopic Maserati: The Brothers. È attivo tra Italia, Stati Uniti e anche nel mondo della musica e della moda. Non sarà ancora un attore da Oscar, ma è indiscutibilmente un attore internazionale con una carriera in crescita. Parlano i fatti, non i pregiudizi”.