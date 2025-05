Antonia Nocca, insieme a tutti i finalisti di Amici 24, è stata ospite di Silvia Toffanin in occasione della puntata speciale dedicata al talent show di Maria De Filippi. La cantante ha presentato il suo nuovo album e ha risposto anche ad una domanda sull’amore (anche se ha scelto di non fare alcun nome).

“Alla domanda sull’amore, Antonia ha detto che per lei è un sentimento molto importante e che è quello che la spinge a fare tutto – si legge su SuperGuidaTv -. L’amore è tutto per lei. Questo sentimento la spinge a cantare. A darle ispirazione è l’amore per la famiglia, per gli amici, per la persona del suo cuore”.

Non è chiaro chi sia la persona del suo cuore. Qualcuno ipotizza possa trattarsi di SenzaCri, ma anche lei, alla stessa domanda, ha preferito non rispondere: “L’amore per me è tutto, sta nelle mie canzoni, nella mia musica, lo porto con me”. E quando la Toffanin le ha chiesto di Antonia, Senza Cri ha detto: “Le insinuazioni su me e Antonia? Devo essere onesta: la produzione di Amici mi ha sempre tutelato e non ha mai censurato nulla. Per me il focus è rimasto sempre sulla musica. La produzione ha sempre ascoltato e compreso le mie intenzioni. Nessuna censura”.