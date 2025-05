Che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ci fosse del felling all’interno della Casa del Grande Fratello era piuttosto evidente (nonostante all’inizio non si sopportassero), e adesso che le telecamere del reality show si sono spente, tra i due c’è in corso una frequentazione. Gli shippers della coppia, i cosiddetti “Amago” avrebbero tanto voluto che tra loro nascesse una storia già all’interno del loft più spiato d’Italia, ma l’attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso hanno scelto di procedere con calma lontano dalle luci della ribalta.

Nei giorni scorsi, Iago Garcia è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove gli sono state mostrate le foto sue e di Amanda Lecciso pubblicate dal settimanale Chi. Al riguardo, l’attore spagnolo ha detto: “Ho visto anche io il servizio mentre ero in aereo. "Se ho comprato il giornale? No, ero in Spagna… Se io e Amanda stiamo insieme? Sembra di sì. Se siamo fidanzati? Forse sì, può darsi, non lo so… Ci stiamo frequentando. L’importante è quello che entrambi stiamo sentendo e ce lo stiamo godendo. E’ il pubblico che vuole dare un nome al rapporto, noi lo viviamo… Nella Casa non era il contesto adatto e non provavo nulla, come si è chiusa la porta è iniziato il rapporto, perché prima non sai se è spinto dagli autori”.

Tuttavia, secondo Amedeo Venza, quella tra Iago Garcia e Amanda Lecciso sarebbe una storia fake: “Iago e Amanda, storia super fake! Solo per fare copertine e un po’ di hype. A lei non piace assolutamente, non è il suo genere dicono a persone a lei vicinissime”.

Amanda Lecciso e la relazione con Iago Garcia

“Mi sento serena, che per me è qualcosa di più prezioso della felicità. La serenità non brilla, non si impone, ma resta. Con Iago c’è una stima reciproca, una fiducia profonda – ha dichiarato Amanda a Chi Magazine-. È iniziato tutto con naturalezza, senza aspettative. Nessun colpo di scena, nessun effetto speciale: solo due persone che si sono riconosciute, piano piano”.

E ancora: “Quando ho capito che tra noi c’era qualcosa? All’inizio pensavo si trattasse di una bella amicizia. E lo è, peraltro. Dentro la Casa ci si conosce in modo strano: si condividono spazi, ritmi, fragilità. Non ci sono distrazioni, e allora si impara ad ascoltare. Iago mi faceva sorridere, parlavamo molto. Quando poi è uscito ho iniziato a sentire la sua mancanza... Il caffè della mattina assieme... Forse lì mi sono accorta che c’era qualcosa che andava oltre.

Se ho avuto paura di rovinare l’equilibrio che c’era tra noi? Sì, la mia prima preoccupazione è stata proprio quella. Quando nasce una complicità forte, un legame che ha qualcosa di fraterno, si ha timore di perderlo andando oltre. Ma poi ho capito che, se l’amore contiene amicizia, può avere basi più solide. Non è un passo indietro, forse è un segno di maturità”.

Poi, Amanda ha parlato dei loro primi incontri lontani dalle telecamere: “Ci siamo rivisti più volte, in maniera semplice, senza proclami. Cene tranquille, chiacchierate che proseguono fino a tardi. È un rapporto che si è mantenuto vivo senza forzature, e poi... Stavo pensando che sono contenta che sia capitato fuori dalla Casa, se fosse capitato in quei mesi mi sarei magari chiesta se fosse tutto vero o frutto di una qualche strategia.

Come gestiamo la distanza? Lui è stato molto qui, fra Puglia, Toscana, da Luca (Calvani, ndr), Milano... Ora è ripartito, ma, insomma, Madrid non è poi così lontana. E Roma è sempre un buon punto d’incontro. Per ora, ma sono passate poche settimane, non abbiamo una routine precisa, però sappiamo di esserci. E questo, per ora, direi che basta”.

E ancora: “Ci stiamo vivendo con lentezza. Nessun programma rigido – ha proseguito la Lecciso -. Lui dovrebbe tornare tra qualche giorno, non sappiamo ancora se ci vedremo a Roma o a Milano o in Puglia. Tutto molto spontaneo. Ma dietro questa apparente leggerezza, c’è attenzione. C’è cura”.

Amanda ha poi parlato di come l’ha cambiata l’esperienza al Grande Fratello: “Ho abbassato alcune difese. Ho smesso di pensare che tutto vada protetto. In un contesto in cui spesso ci si mostra, io mi sono permessa di essere. Mi ricordo che i primi giorni mi guardavo negli specchi e non mi piacevo. A un certo punto ho smesso, ho cominciato a concentrarmi su quello che dicevo e su quello che facevo. Non so dove andrà questa storia, ma so che, comunque vada, resterà qualcosa di bello. Perché è nata nella verità.

Un altro elemento particolare dell’esperienza della Casa è che mi ha permesso di conoscere Iago profondamente. Sento di potermi fidare, una cosa che all’inizio di una storia è impossibile, di solito conosci l’altro piano piano e magari.... Quindi, più che augurarmi, so che, comunque vadano le cose, la stima non verrà mai meno. Che continueremo a guardarci con sincerità. Ci siamo fatti questa promessa”.