Lo scorso 30 maggio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Cristina Ferrara, e ha comunicato a Nadia Di Diodato, l’altra corteggiatrice in lizza, di essersi trovato benissimo con lei, anche se ha aggiunto che ciò non è bastato e che non c’erano le basi per iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere. Gianmarco è poi uscito dallo studio con Cristina, dicendo di averla scelta perché con lei “è riuscito ad andare oltre”.

A distanza di diverse settimane dall’uscita da Uomini e Donne, la relazione tra Gianmarco e Cristina prosegue a gonfie vele, anche se qualcuno sta provando a minare in qualche modo il loro rapporto. Nelle ultime ore, i due ex volti del dating show di Maria De Filippi hanno aperto un box domande su Instagram, e un utente gli ha scritto: “E’ già finita?”. Di tutta risposta, Gianmarco e Cristina hanno condiviso una loro foto insieme mentre si trovano in treno.

Le parole di Gianmarco Steri dopo la scelta

“Sono ancora un po’ agitato. Ho un mix tra imbarazzo e desiderio adesso. Sono molto felice però. So che ultimamente ti dicevo che c’erano molte cose che non capivo di te, ma in realtà, quelle cose le penso ancora, che tante cose non le capisco, ma penso sia una cosa normale. Perché ti ho scelto? Perché ci sono stati dei momenti in cui ho cercato di andare oltre, e questo oltre l’ho visto anche in te che ti sei lasciata andare. Quindi, è quello che mi ha portato poi a dire, “ok, voglio uscire di questa ragazza, voglio uscire fuori con lei”. Però, però sei anche una testa di ca**o. Ma con te sto bene e sto così tanto sereno che se anche ho dei dubbi, non me ne frega niente. Una come te non l’ho mai conosciuta. Stai provando qualcosa? Anche io adesso”.

Le parole di Cristina Ferrara dopo la scelta

“Mio Dio che bello, ancora non ci credo. Io ho dormito bene stanotte, meglio delle altre notti. Ero sicura che non mi avresti scelta e mi ero messa l’anima in pace. Poi quando ultimamente ripetevi che non capivi molte cose di me, pensavo che l’avresti usata come scusa. Credevo che non avresti rischiato di uscire con una ragazza della quale non comprendi molte cose. Invece hai sentito cosa ho detto prima? Ho detto che non sono innamorata, ma sto iniziando a provare qualcosa in quella direzione. Mi fa così strano poterti baciare in tranquillità”.