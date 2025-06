Una concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha deciso di lanciare un brando decisamente particolare. Stiamo parlando di Anita Olivieri, acerrima “nemica” di Beatrice Luzzi, che durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia ha avuto un flirt con Alessio Falsone quando non aveva ancora del tutto archiviato la relazione con l’allora fidanzato Edoardo Sanson.

Al termine del reality, la relazione tra Anita e Alessio è però giunta al capolinea, e l’ex gieffina ha intrapreso una nuova frequentazione. Adesso, però, la bionda romana sembra essere ritornata single, e per celebrare questo momento ha deciso di lanciarsi in una nuova attività imprenditoriale. Anita, infatti, ha lanciato il suo brand, dal nome Melm, acronimo che sta ad indicare My Ex Left Me, che produce boxer per donne. “Una selezione di boxer fatti a mano, rubati dal suo cassetto, con fit morbidi, riadattati al corpo femminile, tagli oversize e dettagli curati. Comodi, sexy e un po’ sfacciato, proprio come certi ex”, si legge.

Un altro dettaglio particolare è il fatto che ogni modello di boxer porti il nome di uno dei suoi ex: “Se sei un mio ex e non ti vedi ancora nel sito stai tranquillo perché arrivi, arrivi”, ha commentato l’ex gieffina.