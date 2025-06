La nuova edizione di Temptation Island, che prenderà il via il prossimo 3 luglio, già inizia a suscitare l’interesse del web. Nei giorni scorsi sono state presentate le sette coppie che parteciperanno al “viaggio nei sentimenti”, e una in particolare, quella formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, è già protagonista di alcuni gossip.

“Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza, Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso – ha detto lei nella clip di presentazione -. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”.

A seguito della pubblicazione della clip sono arrivate le prime segnalazioni a Deianira Marzano. Alcuni utenti le avevano segnalato che la coppia si fosse messa d’accordo fingendo per poter arrivare alla popolarità, e nelle scorse ore sono emerse altre notizie sulla coppia. Sempre la nota esperta di gossip ha condiviso un messaggio da parte di un utente che conosce Lucia, e che sostiene che sia in cerca di popolarità: “Lucia Ilardo vive a Vignola pochi km da Castelvetro dove abito io. Gira con delle mezze influencer di paese e cosa non si fa pur di arrivare alle sponsorizzazioni?”.

Un altro utente ancora ha rivelato che Lucia e Rosario si tradirebbero a vicenda: “Lei tradisce il ragazzo da tempo e so anche con chi perché sono del mio paese. Nel programma vorrà fare la parte della tradita da lui, che non ha fiducia ecc… Quando a casa si riempiono di corna a vicenda”.