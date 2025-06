Diletta Leotta reciterà nella serie tv Don Matteo. La Stando a quanto rivelato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, la conduttrice di Dazn entrerà a far parte del cast della fiction con Raoul Bova, anche se probabilmente per una sola puntata.

“Una bionda è pronta a travolgere Don Matteo. Lei è Diletta Leotta che entra nel cast (solo una puntata?) della fortuna serie tv – si legge su Vanity Fair -. Dopo l’addio di Terence Hill che ha lasciato la tonaca di Don Matteo, è arrivato Don Massimo (Raul Bova). Con il suo fascino Diletta - non è il suo debutto da attrice: la giornalista e presentatrice ha già recitato in film come 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale? - porterà sicuramente scompiglio nella caserma di Spoleto. Un po’ come era successo quasi dieci anni fa con Belén, a sconvolgere le indagini stavolta ci penserà lei. Ne vedremo delle belle”.

Per Diletta Leotta si tratta di un periodo d’oro sotto il profilo professionale e personale. Oltre a essere da anni il volto di punta di Dazn, è al timone del podcast Mamma Dilettante, un format basato su interviste inerenti soprattutto il tema della genitorialità. È, inoltre, una delle voci di Radio 105 con 105 Take Away, che conduce insieme a Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Anche la sua vita privata procede a gonfie vele. Da meno di un anno, infatti, Diletta il calciatore tedesco Loris Karius, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Aria, che ha appena compiuto 2 anni