Helena Prestes in ansia per le sorti di una popstar di fama internazionale. Stiamo parlando di Justin Bieber, che negli ultimi mesi si è reso protagonista di diversi sfoghi sui social, si è scagliato contro i paparazzi accusandoli di “pensare solo ai soldi”, e lo scorso fine settimana li ha incolpati di manipolari i filmati per farlo apparire come un pazzo.

La scorsa domenica, il cantante canadese ha condiviso su Instagram una chat privata con un ex amico in cui si leggono messaggi del tipo “Con te ho chiuso, sei una femminuccia!”. Proprio sotto a questo post sono apparsi i commenti dei fan preoccupati, e tra i tanti in ansia per le sorti di Bieber c’è anche Helena. Ieri pomeriggio, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha pubblicato un tweet in cui ha espresso la sua preoccupazione: “Secono me Justin Bieber ha bisogno dei suoi spazi... potrebbe finire davvero male se la cosa va avanti”.

Ieri sera, lo stesso Justin ha ammesso di non stare bene: “La gente in questo periodo continua a dirmi di guarire. Non pensate che se avessi potuto sistemarmi lo avrei già fatto? So di essere a pezzi. So di avere problemi di gestione della rabbia. Ho provato a lavorare su me stesso per tutta la vita per essere come le persone che mi dicevano che dovevo essere, per essere “aggiustato” come loro. E questo mi rende solo più stanco e più arrabbiato. Più cerco di crescere, più sono concentrato su me stesso. Solo Gesù mi fa desiderare che la mia vita riguardi gli altri, perché onestamente sono esausto di pensare a me stesso ultimamente, non è così anche per voi?”.