Quello che sta attraversando Justin Bieber è un periodo complicato, soprattutto perché, dallo scorso ottobre, il suo nome è stato collegato al caso di Diddy. In molti, infatti, ritengono che lui sia stato tra le vittime del celebre rapper e produttore discografico, finito in carcere lo scorso 16 settembre.

La preoccupazione dei fan della star canadese è aumentata quando ha iniziato a pubblicare video decisamente strani, e soprattutto perché la scorsa settimana sua moglie Hailey si è detto angosciata per lo stato di salute di Bieber: “Non dorme quasi mai, mangia pochissimo e infatti Hailey è molto preoccupata. Ha anche chiesto a familiari e amici di pregare perché la situazione migliori. Lui manda anche messaggi molto bizzarri in piena notte”.

Ieri pomeriggio, durante una passeggiata per le strade di Palm Springs, Justin Bieber si è fermato per prendere un caffè ed ha incrociato un gruppo di paparazzi, e l’artista ha iniziato ad attaccare i fotografi: “No, ma quale buongiorno?! Soldi, soldi, soldi, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate”.