E’ un periodo d’oro quello che sta vivendo Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip (durante la quale ha incontrato Pierpaolo Pretelli, suo attuale compagno e padre di suo figlio Kian), si divide tra gli impegni di mamma, influencer, la conduzione del suo podcast Non lo faccio x moda, e la co-conduzione al fianco di Amadeus del nuovo game show The Cage - Prendi e Scappa, in onda nella fascia pre-serale.

Giulia ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni com’è andato il provino, e come si è sentita quando è stata contattata per lavorare di fianco ad uno dei grandi della televisione italiana: “Amadeus è Amadeus, un uomo che ha una carriera incredibile alle spalle, sognavo di avere l’onore di affiancarlo. Quando mi hanno chiamato per il provino ero agitatissima. E’ stato molto gentile, è un uomo elegante, mai nessuna pressione. Sia al provino sia quando mi hanno scelto ha detto: ‘Stai tranquilla, qualsiasi cosa succeda la rifacciamo, non è un problema’. Era un ruolo perfetto per me, io sono vulcanica ed esplosiva!”.

L’ex gieffina ha poi svelato che nei suoi desideri attuali ci sarebbe un viaggio con la sua famiglia, il suo compagno e il piccolo Kian, per una destinazione tropicale. Dovrà attendere, però, perché Pretelli è impegnato in Honduras e sta lavorando come inviato a L’Isola dei Famosi: “Pierpaolo ci manca molto, lì non prende la tv italiana e non mi ha visto, ci facciamo videochiamate, poi lui si aggiorna sui social. Guardo tutte le puntate de L’Isola dei Famosi. Dopo il Grande Fratello l’ho sempre spronato anche nei momenti meno positivi, e sono felice che ora sia arrivato a questi traguardi!”.

Giulia ha aggiunto: “Mio figlio Kian per me è stata una benedizione, qualcosa che ha travolto la mia vita. Appena sono triste nervosa, arrabbiata, se ho un problema sto con lui, guardo una sua foto, un video e mi cambia l’umore. Kian è la mia dose di serenità!”.