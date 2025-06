Nel suo ultimo numero, Vanity Fair ha dedicato la copertina a tre regine della televisione, ovvero Milly Carlucci, Antonella Clerici e Mara Venier. Quest’ultima si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, e ha rivelato per chi prova ancora del rancore.

La conduttrice ha ricordato di quando le tolsero Domenica In nel 2014 e le dissero che era troppo “grande” per continuare a presentare quel programma: “Se provo rancore per qualcuno? Quello che mi ha detto che ero vecchia era Giancarlo Leone. Se lo vedo in giro, oggi, non mi fa certo simpatia. Quando nel 2014 non mi confermarono a Domenica In? Quell’umiliazione mi ha fatto male come persona, non perché mi tolsero, legittimamente, un programma”.

Non solo Giancarlo Leone, negli ultimi mesi zia Mara ha fatto un po’ di pulizia nella sua vita, perché molte persone che credeva amiche non le sono state vicine in questo momento difficile (suo marito ha problemi di salute): “Chi sono me mie amiche? Melania Rizzoli, è lei che mi ha presentato Nicola. Ma ultimamente vedo pochissima gente, quasi non rispondo al telefono. Ci sono persone che credevo amiche e che non mi hanno chiamata nemmeno per un “come stai?”. Le ho eliminate dalla mia vita. Sono stati mesi illuminanti: ora so di poter stare bene da sola. Ho imparato a dare importanza alle cose vere, non ho tempo da perdere”.

Mara Venier ha rivelato in che rapporti è con le colleghe che hanno posato con lei in copertina, ed ha anche aggiunto chi è un’altra regina della tv che però non è in questa cover di Vanity Fair: “Che rapporto ho con le mie colleghe? Antonella e io siamo amiche vere, ci siamo sempre l’una per l’altra. Milly è il mio opposto, la conosco meno, non la frequento. Dico sempre che è la più brava. Chi manca tra le “regine” in copertina su Vanity? La quarta non è Rai: Maria De Filippi. Le conduttrici giovani? Anche tra le giovani ci sono brave conduttrici. Forse devono ancora crescere, bisogna lasciare loro il tempo. Il brio di Michelle Hunziker mi piace molto, per esempio”.