A sorpresa, il nome di Barbara D’Urso è apparso nei palinsesti provvisori di Rai Uno. Davide Maggio ha infatti svelato in anteprima che la conduttrice partenopea potrebbe essere pronta a sbarcare a viale Mazzini con un progetto ambizioso.

“Parrebbe proprio che qualcuno abbia preso a cuore il ritorno in video dell’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque e, udite udite, Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che nelle bozze dell’Offerta TV 2025/2026 (in arrivo domani in CdA, seppur in via informale) è previsto uno show in prime time con Carmelita; nello specifico, si tratterebbe di 8 puntate in onda il venerdì, a partire da gennaio, di quel Carramba in salsa d’ursiana che vi abbiamo anticipato mesi fa. La questione dicono che sia più politica che televisiva”.

Secondo Davide Maggio, adesso si apriranno due strade: per Barbara D’Urso si potrebbero aprire definitivamente le porte dell’emotainment in Rai, oppure il progetto verrà cestinato all’ultimo minuto prima della presentazione definitiva dei palinsesti.