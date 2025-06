La scorsa domenica, Helena Prestes e Javier Martinez si sono mostrati per la prima volta insieme dopo il putiferio scoppiato in seguito alle rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana. I due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sembravano essere in crisi, poi il pallavolista argentino ha dichiarato a Fanpage.it che la loro relazione prosegue a gonfie vele, e due giorni fa la coppia ha condiviso un video nel quale si divertono in treno.

Nessuna rottura o crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez, e dopo la conferma del pallavolista argentino, è arrivata anche quella dalla modella brasiliana, che ha condiviso un video sul suo profilo TikTok mentre si diverte insieme al fidanzato in treno. “Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un'intervista a Javier”, ha detto l’ex gieffina prima di fare un test sulla lingua al compagno.

“Stiamo insieme, sto andando da lei in treno”, aveva raccontato ieri Javier Martinez a Fanpage.it dopo la pubblicazione di una storia su Instagram enigmatica. Il pallavolista, al centro del gossip da circa dieci giorni per la presunta crisi con Helena, aveva scritto a corredo di un selfie: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti”.

Intanto, nella due giorni fa Helena e Javier sono stati avvistati mentre si imbarcavano su un volo in direzione Cagliari. La foto è stata pubblicata su Instagram da Alessandro Rosica: “Helena e Javier direzione Cagliari. Super affiatati e innamorati. Tutto il tempo abbracciati”. Il motivo del viaggio in Sardegna? Stando ai rumor, Helena avrebbe raggiunto l'isola insieme al Javier per poter conoscere ufficialmente i familiari di quest'ultimo.

Helena Prestes: "Io e Javier vogliamo proteggere la nostra relazione"

Intanto, Helena Prestes è stata ospite di una nuova puntata di Forte e Fragile, podcast condotto da Vanessa Villa. Tra i tanti argomenti affrontati, l’ex gieffina ha parlato ovviamente anche della sua storia d’amore con Javier Martinez.

"Come sto vivendo le pressioni relative alla mia storia? Da qui mi entra e da qui mi esce, perché ci sono troppi giudizi. Cioè, stamattina ho detto 'mi manca tantissimo', e volevo subito fare una storia, poi ho posato il telefono e ho detto 'no, non devi postare una storia. Gli hai già scritto mi manchi tantissimo'. Devi addestrarti a non lasciarti andare ai commenti e all'odio, anche perché il mio rapporto con lui è intenso e lo stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza, perché non è uno scherzo. Noi dentro sappiamo cosa proviamo e quale sarà il nostro modo di reagire, cerco di mantenere il rapporto riservato. Lo faccio per proteggere me stessa e la mia relazione, perché in tutti i rapporti c'è un'evoluzione e non devo raccontare tutto, perché poi diventa pericoloso. Con Javi voglio vivere un rapporto sano”.