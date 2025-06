Giovedì 3 luglio debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Nei giorni scorsi sono state svelate le sette coppie che intraprenderanno il “viaggio nei sentimenti”, mentre per ciò che riguarda tentatori e tentatrici non sono ancor arrivate comunicazioni ufficiali.

Nonostante ciò, le indiscrezioni e i rumor non mancano e sembrerebbe che tra i ragazzi single pronti a convivere per 21 giorni con le fidanzate, ci saranno anche l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, Emanuele Fiori, e due ex corteggiatori di Uomini e Donne, ovvero Gabriel Merolla, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino e Francesco Farina, che invece è stato tra i pretendenti di Martina De Ioannon.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, inoltre, tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island ci sarà anche un ex protagonista del Trono Over, ovvero Diego De Fazio. Gli aficionados del dating show di Maria De Filippi ricorderanno Diego per alcune turbolente conoscenze portate avanti durante il programma, tra cui quelle con Cristina e Sabrina. Pochi mesi fa, inoltre, Diego ha iniziato a frequentare Agnese, ma anche in questo caso la frequentazione è giunta al capolinea.