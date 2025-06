Dopo due anni dall’uscita della hit estiva La Discoteca Italiana, Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono pronti a tornare con un nuovo brano in collaborazione con i F*ckYourClique. Ma si tratta di un ritorno all’insegna della tensione. E’ stata la stessa cantante a parlare in un’intervista rilasciata alcuni giorni fa al Corriere della Sera.

L’ex opinionista del Grande Fratello ha spiegato che il brano uscirà solo il 27 giugno (un po’ in ritardo rispetto agli altri tormentoni), perché Rovazzi è voluto andare in Thailandia. Tuttavia, al rientro Fabio si sia presentato bianchissimo, senza il minimo segno di abbronzatura, facendo pensare che quella della vacanza sia stata in realtà una scusa: “Ma con Fabio devo dire che siamo in polemica: è andato in vacanza in Thailandia e fino al 27 non possiamo far uscire la canzone perché non è pronto il video. Abbiamo anche litigato perché come al solito è arrivato in ritardo. È pure tornato bianco come un lenzuolo, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui succedono queste cose”.

Lo scorso martedì, Orietta Berti è intervenuta in una diretta Twitch del Rosso in cui era presente anche Rovazzi, e ha raccontato la sua versione dei fatti: “Il disco uscirà a fine giugno e non è colpa mia. Io non ho ancora fatto la pace con Rovazzi. Non siamo ancora in pace. Lui ha rallentato l’uscita del disco ed è tutta colpa sua se uscirà tardi. Perché lui è andato in Tailandia e noi dovevamo finire il disco e poi fare il video musicale e lui non c’era. Come non è vero! Guarda che è verissimo, ti abbiamo telefonato e dicevi che eri in Tailandia. Se non sei libero di andare in vacanza? Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma avevi degli obblighi con noi. Poi a me questa vacanza non mi convince per nulla, io l’ho visto quando è tornato e era bianchissimo, uno che va in Tailandia torna bianco? A me questa cosa non convince. Comunque il pezzo esce il 27 e dobbiamo ancora fare tutta la pubblicità, le presenze in radio. Tra l’altro la parte di Rovazzi è anche la più bella. Comunque la parte lesa sono io e il gruppo che duetta con noi”.

Rovazzi ha provato a giustificarsi ed ha anche scherzato, parlando di querele e tribunali: “Obblighi? Io non ho ancora firmato un contratto. Ero davvero in Tailandia? Ma posso andare in vacanza? Tutto quello che ha detto non è vero, quindi dovrà spiegarlo in tribunale”.