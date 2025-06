Ad inizio giugno sono iniziate a circolare delle voci circa un possibile ritorno di Giulia Salemi al Grande Fratello. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, l’influencer italo-iriana potrebbe tornare nel reality show condotto da Alfonso Signorini dopo due anni di lontananza dal reality. L’ex gieffina potrebbe ricoprire ancora una volta il suo ruolo di "bastarda col tablet", così come ha fatto nel 2023. La compagna di Pierpaolo Pretelli, quindi, potrebbe prendere il posto di Rebecca Staffelli, che nell'ultima edizione si era occupata di leggere i commenti degli utenti su X scritti durante le puntate.

Tuttavia, nelle ultime ore lo stesso Venza ha fatto marcia indietro, rivelando che i dirigenti Mediaset “hanno nuovamente cambiato idea al riguardo. E non si sa ancora se resterà Rebecca Staffelli".

Sono mesi pieni di impegni lavorativi per Giulia Salemi che, dopo la nascita del piccolo Kian lo scorso gennaio, è tornata a lavorare. L’influencer ha infatti debuttato al fianco di Amadeus su Nove con il programma The Cage - Prendi e Scappa, ed è impegnata con il suo podcast Non lo faccio x moda.

Grande Fratello, le ultime sulla nuova edizione

Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre in versione “All Stars” per celebrare il venticinquesimo anniversario. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, sembra che il cast possa essere composto in gran parteda ex concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show. Ma a cambiare non sarà esclusivamente la formula, bensì anche le due opinioniste che non verrebbero riconfermate.

Grande Fratello, chi saranno le opinioniste

Secondo 361 Magazine, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non torneranno sulla loro poltrona: “Al timone, con entusiasmo del pubblico, potrebbe esserci ancora Alfonso Signorini, che negli anni ha saputo dare al reality un tono più umano e narrativo. Tuttavia, si parla di un cambio in panchina per le opinioniste: al posto di Beatrice Luzzi, nelle ultime settimane è apparso il nome di Stefania Orlando, che per il momento non ha ancora smentito e neanche confermato il rumor. Per quanto riguarda invece Cesara Buonamici pare non sia stata confermata”.

In effetti i rumor che vorrebbero Stefania Orlando come possibile opinionista del nuovo GF circolano già da alcune settimane, ma Dagospia ha fatto un altro nome. Secondo Alberto Dandolo, Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli al suo fianco: “Cambiamenti in corso al GF. Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo”.