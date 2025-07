Per l’approdo di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello (la versione Nip in onda da settembre a dicembre 2025), sembra ci siano ancora dei nodi da sciogliere (clicca QUI per l’articolo), ma dovrebbero essere difficoltà facilmente superabili. Intanto, la macchina del reality show di Canale 5 è attivissima sui social, dove sta continuano a pubblicizzare i casting riservati alle persone comuni: “Il tuo sogno è varcare la Porta Rossa? Noi stiamo cercando nuovi protagonisti e nuove storie da raccontare. Iscriviti ai casting e mandaci la tua candidatura… il prossimo concorrente potresti essere proprio tu”.

Tra le novità non c’è solo la conduzione di Simona Ventura, ma anche delle linee guida da seguire per la scelta dei nuovi concorrenti, che dovranno essere necessariamente sconosciuti (questa volta per davvero), così da differenziare il cast rispetto a quello del Grande Fratello Vip/Gold di Alfonso Signorini, che prenderà il via a partire da gennaio 2026.

Grande Fratello Nip, chi è stato messo al bando

Stando a quanto rivelato da FanPage, sono stati messi al bando influencer vari e anche tiktoker (che invece l’hanno fatta da padroni nelle ultime tre edizioni): “Particolarmente interessante è la suddivisione delle conduzioni prevista da Mediaset: Simona Ventura si occuperebbe della versione Nip del Grande Fratello a partire da ottobre, mentre Alfonso Signorini manterrebbe il controllo della versione Vip dal gennaio successivo. Una scelta che permetterebbe a Mediaset di diversificare l’offerta del reality più longevo della televisione italiana, affidando a due professionisti diversi le due anime del programma. Particolare attenzione per l’edizione “nip”, un’edizione che sarà fatta realmente di sconosciuti (al bando gli influencer e i tiktoker secondo le ultime ricostruzioni), a 25 anni di distanza dal Grande Fratello di Daria Bignardi”.