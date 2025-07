Simona Ventura è la nuova conduttrice del Grande Fratello, quello in versione Nip, che andrà in onda su Canale 5 da settembre a dicembre 2025. Proprio in merito a questa nuova avventura, ci sono dei problemi da risolvere. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela, il quale ha parlato di “problemi contrattuali con la Rai” e obbligo di “lasciare Che Tempo Che Fa”.

La nuova edizione di Citofonare Rai2, infatti, non è stata annunciata, perché da settembre in quella fascia oraria su Rai 2 saranno trasmessi i mondiali di sci, ma teoricamente potrebbe ritornare a partire da gennaio. Simona Ventura tornerà al fianco di Paola Perego? Difficile stabilirlo. Alla luce delle parole di Candela, però, Mediaset potrebbe averle offerto un’esclusiva dato che dovrà lasciare anche il suo ruolo al Tavolo di Che Tempo Che Fa. Al suo posto arriverà Mara Venier.

“Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello Nip da ottobre è una notizia vera - ha scritto Giuseppe Candela, confermando anche Alfonso Signorini alla guida della versione Vip da gennaio -. L’idea è nata negli ultimi giorni ma Ventura deve risolvere problemi contrattuali con la Rai e lasciare Che Tempo Che Fa (dove arriva Mara Venier, anche lei di Caschetto)”. Su Instagram, poi, il giornalista è stato più specifico e ha rivelato che – quando la Ventura ha accettato di fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi – nel suo contratto non c’era nessun “pacchetto Grande Fratello” e che l’idea di affidarglielo è nata nelle ultime settimane.

“Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello è una notizia vera. Edizione Nip da ottobre e quella Vip/Gold con Signorini da gennaio. Non c’era pacchetto Isola, l’idea è nata negli ultimi giorni. In queste ore si devono però risolvere i problemi contrattuali con la Rai e deve lasciare Che Tempo Che Fa (dove arriverà Mara Venier, anche lei di Caschetto)”.