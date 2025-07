Sarebbe in corso una crisi tra Elodie e Andrea Iannone. A rivelarlo è stata Deianira Marzano: “Nonostante si vedano insieme si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei". A rincarare la dose, anche una segnalazione arrivata alla nota esperta di gossip: “Controlla i post di Andrea Iannone. È proprio palese che Elodie lo abbia mollato”. Poi, la Marzano ha aggiunto: "Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, quindi non si sono lasciati. Stanno ancora insieme, si mettono like e tutto, ma il rapporto si è raffreddato a causa di questa situazione. Chissà come andrà a finire".

Fino a poco tempo fa, il pilota condivideva esclusivamente contenuti legati alla sua professione. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato: Iannone è tornato a pubblicare foto più personali. “Ma quindi si sono lasciati?” o “Pov: quando sei di nuovo single”, si legge nei commenti comparsi sotto al post.

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme dal 2022. Prima la conoscenza durante una vacanza in Puglia, poi l’incontro in Sardegna quando la cantante era in vacanza insieme all’amica Diletta Leotta. Poco dopo, i due sono stati paparazzati mano nella mano per le vie di Lugano e, a Capodanno 2024, è arrivata la conferma ufficiale della relazione. Si tratta di un addio definitivo o di una crisi passeggera?