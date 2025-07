La storia tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti dell'undicesima edizione di Temptation Island, è giunta definitivamente al capolinea. Un percorso già segnato da alti e bassi, da riconciliazioni a rotture dolorose, che ora si conclude con l’ennesimo capitolo di frattura tra i due. Dopo la separazione estiva dello scorso anno, seguita dall’improvvisa riconciliazione a novembre, la relazione tra Lino e Alessia ha avuto una nuova svolta: da un amore che sembrava rinato, a una nuova separazione, questa volta senza possibilità di ritorno.

Il ritorno di fiamma e la breve felicità

Nel novembre del 2023, dopo mesi di separazione, Lino aveva sorpreso Alessia con una festa romantica, in cui le aveva donato una stella come simbolo di scuse per gli errori passati. Sembrava che la coppia avesse superato il difficile momento, tanto che a gennaio si erano anche sottoposti a un intervento di rinoplastica insieme, definendo quel passo come il loro “sogno”. Un gesto che, in quel momento, sembrava la promessa di una nuova vita insieme. Ma la serenità, come è accaduto in passato, non è durata a lungo.

Il colpo di scena: la rottura a febbraio

Solo un mese dopo, a fine febbraio 2024, è arrivata l'annuncio shock di Lino. “Ognuno per la sua strada”, aveva dichiarato, con un messaggio che non lasciava spazio a fraintendimenti: Alessia e lui non erano più una coppia. Nonostante alcune frecciatine via social e una festa di compleanno celebrata insieme a maggio, le cose sembravano aver preso una piega irreversibile.

Il dolore di Lino e le accuse pubbliche

Nei giorni scorsi, Lino ha pubblicato un post sui social che ha suscitato molte reazioni. “Oggi l’amore dura finché dai”, ha scritto, mettendo in luce, secondo lui, come i sentimenti moderni siano diventati legati all’interesse materiale e ai benefici reciproci. Una riflessione che sembrava essere indirizzata ad Alessia, con cui aveva condiviso un percorso fatto di sacrifici e discussioni.

Pochi giorni dopo, Lino ha confermato la fine della relazione, spiegando che, nonostante il suo impegno, “quando sei l’unico a lottare, prima o poi capisci che non è amore, è solo sofferenza”. Ha parlato di un cambiamento in Alessia, di mancanza di attenzioni e rispetto, e ha svelato di essere andato anche da uno psicologo per cercare di salvare la relazione. Un gesto che non ha però cambiato le cose.

La risposta di Alessia: "Non raccontare ca**ate"

La reazione di Alessia non si è fatta attendere. Sui suoi social ha pubblicato un estratto di una conversazione privata, smentendo le parole di Lino e accusandolo di “raccontare ca**ate”. La ragazza ha poi rimosso la storia, ma ha continuato a parlare di “illusioni e teatrini”, riferendosi al comportamento del suo ex compagno.

Alessia ha dichiarato di aver scelto il silenzio per rispetto, ma che ora non tollerava più i comportamenti di Lino. “La mia vita privata non è più social da un pezzo”, ha scritto, chiarendo che non aveva mai avuto bisogno di nessuno per vivere la propria vita. Ha anche detto di essere pronta a rivelare tutta la verità, nel caso Lino avesse continuato a diffondere storie non veritiere.