Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 si trasforma in un vero e proprio viaggio nei risentimenti per la coppia formata dagli avvocati Alessio Loparco e Sonia Mattalia, protagonisti assoluti delle prime due puntate del reality targato Mediaset.

Alessio: “Forse non l’ho mai amata”

Fin dalle prime 24 ore nel villaggio, Alessio ha destabilizzato Sonia (e i telespettatori) con dichiarazioni durissime: “Non penso di amarla. Forse le ho fatto la proposta di matrimonio per riconoscenza, perché mi ha aiutato con gli studi e con il lavoro”. Parole che hanno colpito nel profondo la compagna, tanto da spingerla a chiedere un falò di confronto immediato. Ma Alessio, spiazzando tutti, ha rifiutato, preferendo restare nel villaggio tra i tentatori e "riflettere".

Il secondo round: i ruoli si invertono

Nella seconda puntata è stato invece Alessio a richiedere il confronto, cercando un incontro "a mente fredda". “Sono tornato per chiedere scusa a lei, ma anche a voi che avete preparato tutto. Stavo male, ho sofferto molto”. Ma questa volta è stata Sonia a rifiutare, lasciandolo visibilmente scosso: “Ah quindi non viene? E che si fa? Che devo fare? Adesso rifletterò. Ma io dove aspetto? In hotel? A soffrire, giustamente”.

Il falò di confronto: l’inaspettato colpo di scena

Secondo Dagospia, che ha anticipato i contenuti della puntata in onda stasera, Sonia accetterà infine il confronto con Alessio. Tutti si aspettano un uomo pentito, pronto a rimediare alle sue parole, ma succede l’opposto: Alessio lascerà Sonia sul tronco, senza nemmeno chiederle scusa. “Non ho detto nulla di grave”, avrebbe dichiarato l’uomo, ribadendo la sua posizione e mettendo fine alla relazione in modo freddo e netto. Una scelta che ha il sapore della ripicca, dopo che Sonia gli ha negato la possibilità di “svaccanzare” nel villaggio per settimane, come lui stesso aveva ammesso di voler fare.

Ma non è ancora finita…

Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che ci sarà un altro colpo di scena, e Dagospia conferma: “Il viaggio nei ri-sentimenti continuerà anche per Alessio e Sonia”. Secondo le indiscrezioni, Alessio potrebbe rientrare nel villaggio o prendere parte a nuove dinamiche ancora top secret. Sonia, dal canto suo, avrebbe ricevuto parecchi attestati di stima da parte del pubblico social, che si è schierato in massa dalla sua parte.