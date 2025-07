Ha debuttato da poche settimane la nuova edizione di Temptation Island su Canale 5, ma un volto ha già catturato l’attenzione del pubblico e scatenato il chiacchiericcio social: quello di Flavio Ubirti, il tentatore che ha messo d’accordo tutte le fidanzate del villaggio. Un vero e proprio record nel programma: per la prima volta, infatti, tutte le partecipanti lo hanno scelto come tentatore preferito. Alla fine, è stata Maria Concetta a "spuntarla", avendo diritto alla prima scelta.

Dalla Serie D alla tv: chi è Flavio Ubirti

Flavio Ubirti è un calciatore attualmente in forza alla Baldaccio Bruni Calcio, club toscano che milita nel campionato di Eccellenza. In passato ha indossato le maglie di Arezzo e Cannara, ed è stato convocato anche nella Nazionale Under 17, a testimonianza del suo talento precoce nel mondo del calcio.

Al di fuori del campo, Ubirti ha intrapreso anche la carriera da modello, firmando con l’agenzia Alex Model. Il suo profilo Instagram (@flavio__ubirti), seguito da circa 64mila follower (numero salito a dismisura dopo la sua apparizione a Temptation Island), è essenziale e curato, con scatti che raccontano una vita tra sport, amici e viaggi. Uno stile sobrio ma efficace, coerente con la sua immagine da modello sportivo e classico.

I numeri del modello

Fisico scolpito e proporzioni perfette per il mondo della moda: Flavio è alto 1 metro e 86, con busto da 110 cm, vita da 88 cm e fianchi da 104 cm. Indossa la taglia 50 e calza un 43,5 europeo (10 US). Capelli e occhi castani completano il suo look pulito e versatile.

Un futuro da tronista?

Secondo indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, Ubirti potrebbe essere uno dei prossimi tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, in partenza a settembre. Nessuna conferma ufficiale per ora, ma la sua popolarità crescente e l’apprezzamento riscosso a Temptation Island lo rendono un candidato molto probabile.

Da tenere d’occhio

Con un piede nel calcio e uno nella moda, Flavio Ubirti sembra pronto a conquistare anche il piccolo schermo in pianta stabile. Che sia davvero lui uno dei prossimi volti di punta di Maria De Filippi?