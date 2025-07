Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati tra i protagonisti più discussi della terzultima edizione di Temptation Island. Il loro “viaggio nei sentimenti” ha messo in luce una relazione complicata e piena di tensioni, culminata con la decisione di uscire insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Tuttavia, a pochi mesi dalla fine del reality, la coppia ha scelto di prendere strade separate in modo definitivo.

A fare chiarezza sulla rottura era stata Jenny, che aveva ha spiegato di aver maturato la decisione dopo aver scoperto alcuni tradimenti da parte di Tony. Una versione che il dj ha sempre negato con fermezza, sostenendo di essere stato frainteso e di aver sofferto per una situazione fuori dal suo controllo.

Lo scorso maggio, durante una diretta sui social, Tony ha parlato per la prima volta di quanto accaduto: “Mi avete chiesto tutti perché mi sono lasciato con Jenny e penso sia giusto raccontare come stanno realmente le cose senza passare per chi non sono. Ho fatto degli errori, ho chiesto scusa e ho cercato di andare avanti. Ho dovuto tradire una promessa e questo mi fa molto male, perché non è dipeso da me. Capisco che lei sia arrabbiata e delusa, ma devo difendermi perché sono state dette tante cose sbagliate sulla mia persona. Io ho amato Jenny e la amo ancora, e se l’ho lasciata andare è stato per non essere egoista. Mi chiedo però perché non sia venuta a parlarmi invece di fare dirette su TikTok: questo mi fa pensare che voglia distruggermi. Io ho sempre cercato un chiarimento, lei no. Forse lo voleva proprio così. Inoltre, c’è un suo amico che avrebbe fatto meglio a starsene fuori, invece ha preso posizione in modo inutile. Non voglio cadere in polemiche infantili, ma spesso lei tira fuori delle falsità”.

Tony Renda: "L'amore va lasciato affondare"

Nelle ultime ore, Tony è tornato sui social con un video ha gettato in mare una pietra che gli era stata regalata da Jenny dove erano incisi i loro nomi. Un gesto che sancisce la fine definitiva della storia tra i due ex volti di Temptation Island. O forse no...

“Questa pietra me la regalò lei. C’è inciso Tony + Jenny… La trovai per caso, infilata nel beauty che portavo sempre con me durante le trasferte per lavoro, nelle serate. Quando le chiesi perché l’avesse messa lì, mi rispose con un sorriso! ‘Per dimostrarti il mio amore’… All’epoca mi sembrò un gesto tenero, quasi infantile… ma oggi, col senno di poi, ha un peso diverso… Dopo tutto quello che è successo, tutto ciò che ho scoperto e vissuto, ho iniziato a vedere quella pietra come un piccolo amuleto stanco, carico di ricordi e bugie, di promesse non mantenute… Così l’ho portata con me per l’ultima volta… E l’ho lasciata cadere in mare, in un punto dove nessuno potrà mai trovarla. Con lei, ho lasciato andare anche un pezzo di me… Perché a volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire”.