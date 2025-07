A Temptation Island i colpi di scena non mancano mai, e questa volta al centro del dramma ci sono Alessio Loparco e Sonia Mattalia, una delle coppie più discusse del programma. Dopo giorni di tensione e riflessioni individuali, Alessio è tornato nel villaggio per chiedere un nuovo falò di confronto con la sua fidanzata, ma la risposta che ha ricevuto non è stata quella che sperava.

Il rifiuto iniziale

Tutto è iniziato quando Sonia aveva chiesto un confronto immediato, sentendosi tradita e ferita da alcune immagini viste durante il percorso. Ma Alessio aveva deciso di non presentarsi. “Non sono venuto perché ero emotivamente preso, avrei preferito un confronto a mente fredda”, ha spiegato davanti alle telecamere. “Ero scosso, ho sofferto molto. Per me era un’opportunità veramente importante ed è andata persa”.

Il tentativo di rimediare

Pentito e visibilmente turbato, Alessio ha chiesto un nuovo falò per poter finalmente confrontarsi con Sonia. “Ho bisogno di guardarla negli occhi, capire le sue motivazioni” ha detto a Filippo Bisciglia. Il conduttore si è quindi recato quindi nel villaggio delle fidanzate per riportare la richiesta, ma ha trovato una Sonia determinata: “Stasera io non me la sento. Lui deve rispettare il mio dolore e aspettare che io sia pronta. Deve mettere da parte l’orgoglio e ascoltarmi, per una volta”.

Sonia resta nel villaggio

In una svolta inaspettata, Filippo ha spiegato che Sonia è ancora presente nel villaggio, nonostante il regolamento preveda che chi lascia il programma debba allontanarsi. Le altre fidanzate, però, hanno chiesto esplicitamente che Sonia restasse con loro, considerandola un punto di riferimento. “Quando due concorrenti lasciano il programma devono abbandonare i villaggi” ha detto Filippo ad Alessio. “Ma le fidanzate hanno chiesto di far rientrare Sonia, perché la vedono come una guida. Io sono andato da lei per chiederle di incontrarti, ma ha detto no”.

Alessio confuso e deluso

La notizia ha lasciato Alessio senza parole. “E che si fa? Che devo fare?”, ha chiesto visibilmente confuso. “Magari posso chiederlo un’altra volta. Da una parte mi fa piacere perché la riflessione è importante… ma io dove devo aspettare? In albergo? A soffrire... giustamente”. Poi l’ammissione: “Non sono una persona emotiva, ma Sonia per me è una cosa grande. Ho reagito d’istinto e ho sbagliato. Non era una mancanza di rispetto”.

Sonia è incinta?

Alessio ora spera in una seconda possibilità, ma la decisione finale spetterà a Sonia. Riuscirà la coppia a ritrovarsi o questa sarà la fine del loro percorso insieme? Nel frattempo, secondo quanto raccontato da un utente che frequenta la stessa scuola di ballo latino-americano di Sonia – seppur in orari diversi – l’avvocatessa sarebbe in dolce attesa. “Lei è incinta!”, ha segnalato a Deianira Marzano l’utente in questione.

La stessa esperta di gossip ha aggiunto un commento che lascia poco spazio ai dubbi: “Infatti avevano anticipato che una coppia si accorgeva di essere in dolce attesa durante il programma”. Questo dettaglio sarebbe un unicum nella storia di Temptation Island, che in tanti anni di messa in onda non aveva mai visto una gravidanza in corso tra i protagonisti durante le riprese.