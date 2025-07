La terza puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì prossimo su Canale 5, si preannuncia come uno dei momenti più teatrali e caotici dell’edizione. Protagonista assoluto del dramma? Antonio Panico, fidanzato di Valentina Riccio, che sembra ormai determinato a entrare nella storia del programma… nel bene o nel male.

Antonio come Montoya: nasce un nuovo personaggio cult?

A quanto pare, Antonio sogna di seguire le orme di Montoya, protagonista iconico della versione spagnola La Isla de las Tentaciones, noto per le sue sceneggiate sopra le righe. E infatti, nel video preview rilasciato da Mediaset, Antonio non delude: prima si rotola nel giardino del villaggio con fili d’erba tra i capelli, poi si getta disperato sulla sabbia, sotto lo sguardo attonito di un altro fidanzato ancora poco conosciuto, Rosario Guglielmi. Un’esplosione emotiva che ha dell’incredibile, culminata nell’urlo disperato: “Ero io il problema! Hai capito che ero io il problema qua?”.

Valentina, i sospetti e i flirt: tutto si ribalta

Ma cosa ha scatenato tutto questo? Il tradimento? No. Almeno non ancora. Nel filmato anticipato si vede Valentina Riccio ammettere di sentirsi lusingata dalle attenzioni di un tentatore. Una frase che per Antonio vale come un tradimento. Lui, che è stato più volte accusato di comportarsi da "provolone", accusa la fidanzata di fare esattamente ciò che lei gli ha sempre rimproverato: flirtare. Un paradosso perfetto. E una ferita d’orgoglio che brucia.

“Gli ho fatto le valigie prima di partire”

Valentina, infatti, aveva già messo le mani avanti. “La notte contatta le ragazze su Instagram, è successo anche un mese fa. Non mi fido di lui”, aveva detto davanti alle telecamere. Una sfiducia che l’ha spinta a portare Antonio nel villaggio delle tentazioni. Anzi, per essere precisi: gli aveva già preparato le valigie nel caso in cui si fosse rivelato, per l’ennesima volta, infedele.

Un messaggio che cambia tutto

La storia della coppia nasce su basi già fragili. All’inizio della relazione, Antonio aveva raccontato a Valentina di essere partito in vacanza con un amico che aveva vinto al gratta e vinci. Una scusa che sembrava innocua, finché una ragazza non le ha scritto su Instagram: “Io e te abbiamo una cosa in comune… il fidanzato”. Da lì, la fiducia non si è mai più ricostruita davvero.

In attesa del falò: caos assicurato

La puntata di giovedì si prospetta quindi esplosiva. Antonio riuscirà a recuperare terreno o scivolerà definitivamente nel ruolo di drama king? Valentina sarà davvero pronta a lasciarlo o cadrà nel dubbio? Una cosa è certa: il viaggio nei sentimenti sta per trasformarsi in un film psicologico. E noi saremo lì, con i popcorn in mano.