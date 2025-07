Il viaggio nei sentimenti è appena cominciato, ma per Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, coppia da cinque anni, le crepe sembrano già trasformarsi in voragini. A Temptation Island 2025, i due si sono messi alla prova per capire se il loro amore potesse superare le insicurezze, i sospetti e – come si è scoperto subito – anche i contatti extracoppia.

Sarah confessa: "Cercavo attenzioni"

Appena entrata nel villaggio, Sarah ha sorpreso tutti con una confessione alla telecamera: ha ammesso di aver incontrato altri uomini in parcheggi isolati. Nessun tradimento fisico, sottolinea, ma lunghi scambi di parole con chi, a suo dire, la faceva sentire vista e ascoltata. “Cercavo attenzioni che Valerio non mi dava più”, ha detto. Un racconto che ha fatto emergere un vuoto emotivo sempre più evidente nella relazione con Valerio.

Valerio reagisce: “Se tu l’hai fatto, lo faccio anch’io”

Dal canto suo, Valerio non ha negato i problemi, anzi. Ha raccontato alla redazione che il suo atteggiamento è cambiato radicalmente da quando ha scoperto chat sospette sul telefono della compagna. “Da quel momento qualcosa si è rotto dentro di me”, ha spiegato, ammettendo di essersi vendicato parlando anche lui con altre ragazze: “Se tu l’hai fatto a me, io lo faccio a te”.

L’arrivo di Salvatore Guida

In questo contesto turbolento si inserisce la figura di Salvatore Guida, il tentatore scelto da Sarah. 27 anni, palermitano, lavora come autista privato e si è fatto notare per il suo fisico scolpito e per l’atteggiamento dolce ma determinato. “Mi piaccio per le spalle larghe, il viso e i denti dritti”, ha detto nella sua clip di presentazione. Ama lo sport, è molto legato alla famiglia e ha un sogno: costruirsi un futuro imprenditoriale e avere una famiglia tutta sua.

Sarah non ha nascosto il suo interesse per lui. Dopo pochi giorni nel villaggio, gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d'intenti: “Se non ci fossi stato tu, me ne sarei andata subito. Non c’era nessuno di interessante. Penso di aver dato tanto… ora tocca a me ricevere qualcosa”. E lo ha invitato a prendere un caffè una volta fuori dal programma.

Coppia alla resa dei conti?

La tensione tra Sarah e Valerio cresce puntata dopo puntata. Lui si mostra sempre più ferito, lei sempre più distante. La domanda è una sola: questa esperienza li porterà a ritrovarsi… o a dirsi addio?

Con Temptation Island, l’amore si mette alla prova. E per Sarah e Valerio, la prova sembra appena cominciata.