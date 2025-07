Il clima a Viale Mazzini si fa rovente. Lo scorso mese, l’assenza di Mara Venier alla presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai ha acceso i riflettori su un possibile terremoto interno che potrebbe cambiare il volto della prossima stagione televisiva. Dietro le quinte, infatti, si mormora di rapporti incrinati tra la storica conduttrice di Domenica In e i vertici Rai. Una tensione che, secondo diverse testate autorevoli, potrebbe spingerla a dire addio alla Rai dopo anni di successi e consensi.

Tensioni e decisioni imposte: cosa è successo a Domenica In

Secondo quanto riportato da L’Espresso e ripreso da Fanpage, a far traboccare il vaso sarebbero state alcune scelte editoriali calate dall’alto senza il coinvolgimento della conduttrice. Tra queste, il cambio del capo-autore (Fabio Pastrello subentrerà a Marco Luci) e del capo-struttura (Daniele Cerioni sarà sostituito da una nuova figura non ancora ufficializzata). Un rimpasto che non sarebbe stato gradito da Venier, la quale ha sempre considerato Domenica In come una sua “creatura personale”.

A complicare ulteriormente la situazione, ci sarebbe stato anche un braccio di ferro tra la Rai e il Nove per la presenza di Mara al "Tavolo" di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio l’avrebbe voluta per almeno quindici puntate, ma Viale Mazzini le ha concesso la liberatoria solo per meno di dieci, limitando di fatto la sua visibilità esterna.

L’ipotesi Mediaset: un ritorno di fiamma?

Di fronte a questi scenari, c’è chi ipotizza un clamoroso ritorno di Mara Venier a Mediaset. Una suggestione alimentata dalle recenti indiscrezioni rilanciate da Davide Maggio, che immagina per “Zia Mara” un ruolo da opinionista al Grande Fratello, condotto dalla sua ex nuora Simona Ventura. Un’accoppiata esplosiva che il pubblico ricorda con affetto negli speciali post-Sanremo di Domenica In.

A dare ulteriore peso a questa ipotesi, la conferma della sua prossima partecipazione a una puntata di Tu Si Que Vales, in onda proprio su Canale 5, sulla scia di ospitate “eventi” come quelle di Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Un’apparizione che potrebbe rivelarsi una prova generale per un nuovo capitolo televisivo.

Le parole di Mara: “Acchiappo tutto ciò che arriva”

In un’intervista rilasciata qualche settimana fa a Vanity Fair, Mara Venier ha lasciato trapelare un misto di fatalismo e sincerità: “Mi sono sempre detta: ‘Acchiappo tutto quello che arriva, perché finirà da un momento all’altro’. Non ho mai creduto in me, mai stata ambiziosa. Volevo fare la parrucchiera a Mestre…”.

Parole che, lette oggi, suonano quasi come un segnale. La conduttrice sembra consapevole che il suo tempo davanti alle telecamere potrebbe concludersi da un momento all’altro, ma allo stesso tempo appare pronta a cogliere nuove opportunità, anche lontano da Viale Mazzini.

Il nodo: restare per celebrare i 50 anni di Domenica In?

A oggi, resta una grande incognita: Mara Venier resterà in Rai almeno per un’ultima stagione, magari per celebrare i 50 anni di Domenica In, che ricorrono nel 2026? O cederà alla corte di Mediaset e inizierà una nuova avventura professionale al fianco di vecchi amici e nuove sfide?

Quel che è certo è che la “signora della domenica” non ha ancora detto l’ultima parola. E il pubblico, che da decenni la segue con affetto, resta in attesa di sapere dove potrà rivederla a settembre.