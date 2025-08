Temptation Island non è finito per Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi neanche dopo la loro uscita dal villaggio. A un mese dalla fine delle registrazioni, la coppia è stata travolta da una clamorosa rivelazione che ha messo in crisi il loro rapporto.

L’uscita dal villaggio mano nella mano

Durante la trasmissione, Lucia e Rosario avevano lasciato il villaggio mano nella mano, dopo aver superato insieme le difficoltà provocate dalle tentazioni e dai giochi di gelosia. In particolare, Rosario aveva scoperto che alcuni atteggiamenti di Lucia nei confronti del single Andrea Marinelli erano stati studiati appositamente per farlo ingelosire: abbracci, confidenze e persino una notte passata insieme in spiaggia erano stati parte di un accordo tra Lucia, Andrea e la produzione.

La rivelazione choc di Andrea Marinelli

Tuttavia, la serenità ritrovata è durata poco. Un video inviato da Andrea alla produzione ha stravolto la situazione: l’uomo ha confessato di aver incontrato Lucia anche dopo la fine delle riprese, in una città neutra, per capire se tra loro potesse nascere qualcosa di reale. Nonostante inizialmente avesse fiducia, Andrea ha capito che non c’era nulla da aspettarsi e ha deciso di rivelare tutto a Rosario.

La reazione furiosa di Rosario

Davanti alle telecamere, Rosario ha reagito con rabbia e delusione, definendo Lucia “inaffidabile” e ammettendo di vergognarsi per il comportamento della sua fidanzata. Lucia, invece, ha ammesso la sua colpa, parlando di un momento di debolezza e di aver trovato in Andrea un ascolto che a Rosario sembrava negato. Ha confessato di essersi vista con lui lontano dalle telecamere, senza però aver mai raccontato nulla al fidanzato.

La telefonata silenziata e le bugie svelate

La situazione è degenerata quando è andata in onda una telefonata silenziata tra Rosario e Andrea, in cui quest’ultimo ha smascherato Lucia: la ragazza avrebbe detto a Rosario di essere a casa con le amiche, mentre in realtà era con Andrea, con cui avrebbe avuto anche momenti intimi che vanno oltre il semplice “provocare la gelosia”.

A fare luce su questo episodio è stato anche l’esperto di gossip Biagio D’Anelli, che in un video su Instagram ha spiegato: "Lei raccontava bugie a Rosario, facendogli credere che era a casa con le amiche, mentre invece era con Andrea. E quei due giorni insieme non si sono limitati a qualche coccola, ma sono sfociati anche in love, love, love”.