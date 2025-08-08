Dopo settimane di tour in giro per l'Italia, la cantante salentina Alessandra Amoroso ha scelto di concludere il suo viaggio musicale proprio lì dove tutto è iniziato: la sua amata Lecce. Sul palco delle Cave del Duca, l’emozione era già palpabile, ma il vero colpo di scena è arrivato dietro le quinte.

Il compagno di Alessandra, Valerio Pastore — da cui la cantante aspetta la sua prima figlia, Penelope — le ha chiesto di diventare sua moglie. Una proposta di matrimonio discreta e intima, lontana dai riflettori, proprio come la loro storia d’amore. Valerio si è inginocchiato sulla scaletta e le ha teso l’anello, circondato da parenti, amici e qualche fan fortunato che ha assistito alla scena. Alessandra, commossa, ha detto sì senza esitazione, per poi sciogliersi in un lungo abbraccio.

Chi è Valerio Pastore

Valerio Pastore, 31 anni, otto in meno di Alessandra Amoroso, è originario di Eboli, in provincia di Salerno, e ha vissuto a Olevano sul Tusciano. Lavora come tecnico del suono e videomaker. È stata proprio la passione condivisa per la musica a far scoccare la scintilla tra loro. La loro prima uscita pubblica risale a maggio 2023, quando il settimanale Chi li ha paparazzati mentre facevano la spesa insieme.

Da allora, però, i due hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso e una privacy assoluta.

Un capitolo nuovo e felice si apre dunque per Alessandra Amoroso, che presto diventerà moglie e mamma, circondata dall’amore di chi le sta più vicino.