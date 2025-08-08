Durante le sue vacanze a Porto Cervo, in Sardegna, Belen Rodriguez è stata protagonista di un acceso litigio con un addetto ai lavori in un distributore di benzina. Il motivo? La showgirl argentina ha spostato un birillo che indicava il divieto di passaggio a causa di un tombino scoperto, infrangendo così una regola di sicurezza.

Lo scontro: "Perché ha spostato il birillo?"

Nel video pubblicato da La Nuova Sardegna, si vede Belen alla guida della sua auto quando l’uomo si avvicina e le chiede:

"Qui non si può passare, perché ha spostato il birillo?". La risposta della Rodriguez è stata tutt’altro che diplomatica: "Perché lei mi sta sul ca**o!”. L’addetto, sorpreso e infastidito, ribatte: "Anche lei mi sta sul ca**o, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C'è il tombino aperto".

A quel punto la showgirl è stata invitata a fare retromarcia, prestando attenzione al tombino aperto, come segnalato anche da una terza voce presente nel video.

Le vacanze di Belen in Sardegna: tra amici, famiglia e polemiche social

Belen sta trascorrendo l’estate in Sardegna insieme alle sue migliori amiche e ai figli, Luna Marì e Santiago. Dai momenti di svago con Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ai video con Antonino Spinalbese, la showgirl è una delle protagoniste più chiacchierate della stagione.

Non mancano, però, le polemiche. Recentemente è stata al centro di critiche social, soprattutto da parte di Ema Stokholma, per la pubblicazione di numerose foto della figlia Luna Marì. Belen, però, non si è fatta intimidire e ha risposto con fermezza.

Inoltre, pochi giorni fa ha condiviso una foto in cui posa nuda con la sua maschera intima, suscitando ulteriori commenti e accuse di "marciare" sulla propria fisicità. Anche in questo caso, la showgirl ha replicato con determinazione: "Non sarei Belen”.