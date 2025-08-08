La storia d’amore tra Marisol Castellanos e Petit, entrambi allievi dell’edizione 2023-2024 di Amici, è ufficialmente terminata. La ballerina ha annunciato la rottura con un commento su Instagram, confermando che non sono più una coppia, ma che tra loro rimane un rapporto di stima e affetto.

La relazione tra Marisol e Petit è nata proprio all’interno della scuola di Amici, iniziata a settembre 2023 e conclusasi a maggio 2024, quando la ballerina ha vinto la sua categoria. Nei mesi successivi, i due avevano consolidato il loro legame, riuscendo a gestire con impegno sia la carriera che la vita privata.

Lo scorso anno si era già parlato di una possibile crisi tra i due, ma la stessa Marisol aveva prontamente smentito ogni voce, tranquillizzando i fan. Solo pochi mesi fa, a marzo 2025, i due erano stati ospiti insieme del programma Verissimo, dove avevano raccontato che la loro storia procedeva nel migliore dei modi nonostante i rispettivi impegni lavorativi, e che riuscivano a vedersi quasi ogni giorno.

L’annuncio della rottura è arrivato proprio da Marisol, che durante una vacanza ha risposto ad un fan su Instagram: “Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene”. Al momento, Petit non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito e non sono state rese note le cause della separazione.