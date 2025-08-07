Lo scorso luglio, Raffaella Scuotto ha deciso di rompere il silenzio dopo la fine della sua storia d’amore con Brando Ephrikian, conosciuto durante il programma Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha pubblicato una serie di video su Instagram per commentare i numerosi gossip circolati in rete dopo la rottura con l’ex tronista, prendendo posizione contro le supposizioni e i giudizi del web.

Lo sfogo di Raffaella: “La gente pensa di sapere tutto”

Nel suo sfogo, Raffaella Scuotto ha detto chiaramente di essere stanca delle illazioni sul suo conto: “Resto proprio incredula per la fantasia della gente. Io molto spesso leggo i commenti e penso che le persone sono convinte al 100% di sapere quello che succede, pure essendo consapevoli di conoscere l’1% di quello che succede in una relazione che si vede tramite social”.

Ha poi invitato i suoi follower a non credere ciecamente a ciò che si legge online, sottolineando quanto le apparenze possano ingannare.

Un legame ancora presente: “Non smetterò mai di parlare di lui”

Nonostante la rottura, Raffaella ha espresso affetto e rispetto per Brando: “Non smetterò mai di parlare di lui perché ci siamo lasciati. È una persona che ha fatto parte della mia vita, a cui voglio bene e che ancora sento per il bene che c'è stato. Non si può cancellare”.

Ha poi aggiunto una riflessione sui giudizi verso l’ex tronista: “Per quanto riguarda quello che dicono di lui, è un pensiero che una persona sviluppa e inculca nella mente degli altri. Ormai è nato questo pensiero ed è un pensiero che porteranno avanti sempre e le carte in tavola cambieranno quando si gireranno dalla mia parte e diranno: ‘È lei che, è lei che, è lei che…’”.L’annuncio della rottura: Brando sceglie il silenzio e si allontana dai social

La relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è iniziata nel marzo 2024 durante Uomini e Donne, ma ha vissuto momenti altalenanti, con crisi, riavvicinamenti e una prima rottura poi superata. In un’intervista a Verissimo, Raffaella aveva raccontato di aspettarsi una “favola”, ma la distanza e le difficoltà quotidiane avevano complicato la relazione.

Poche ore dopo l’ufficializzazione della separazione, Brando aveva scritto su Instagram: “Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente ho bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e di prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto”.

Un ritorno di fiamma?

Nelle ultime ore, una segnalazione arrivata all’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha riacceso le speranze dei fan della coppia. Secondo quanto riportato, Raffaella Scuotto avrebbe messo un like all’ultimo post di Brando Ephrikian.

Un piccolo gesto, certo, ma che per molti potrebbe essere il segnale di un possibile riavvicinamento. Deianira, che ha condiviso lo screenshot, ha commentato: “Potrebbe esserci un ritorno tra i due ex volti di Uomini e Donne”.