La storia d’amore tra Luca Onestini e Aleska Genesis è rapidamente passata dai toni romantici a un acceso scontro pubblico, trasformando la loro separazione in un vero e proprio show social che tiene incollati migliaia di follower.

Dopo aver annunciato la rottura e svelato di avere visioni della vita diverse, i due ex fidanzati non hanno perso tempo nel portare la loro querelle direttamente sui social, tra accuse incrociate, video e messaggi privati.

Le accuse di Aleska: “Luca è tirchio e non spende mai”

Aleska Genesis ha lanciato la prima stoccata pubblica, accusando Luca Onestini di essere tirchio e poco generoso. Tra le accuse più clamorose, ha detto che lui non le ha mai regalato nemmeno una rosa e che spesso è stata lei a sostenere economicamente molte spese comuni, dai weekend in hotel ai pasti al ristorante.

In particolare, ha sottolineato come nei loro viaggi a Capri e Miami sia stata quasi sempre lei a pagare, smentendo quindi la versione di Onestini che aveva raccontato di aver coperto le spese. Inoltre, ha criticato l’ex fidanzato per aver apparentemente fatto leva su di lei per ottenere visibilità nei reality show a cui ha partecipato.

La risposta di Luca: prove, fatture e messaggi a sostegno

Pronto a difendersi, Luca Onestini ha pubblicato sui social una serie di video in cui mostra foto di Aleska con una rosa in mano, confermando di averle fatto regali e di aver partecipato alle spese. Ha anche condiviso fatture e ricevute relative ai pagamenti sostenuti per i weekend a Capri e per le vacanze a Miami, smontando punto per punto le accuse di tirchieria.

Non solo soldi: per confutare le insinuazioni sul suo interesse per un progetto lavorativo di coppia, Onestini ha mostrato screenshot di messaggi privati in cui chiarisce come la parte sentimentale della loro relazione fosse la priorità, e che per lui non contava nulla un eventuale progetto lavorativo, a patto che stessero bene insieme.

La dinamica social: un botta e risposta aperto e molto seguito

Il confronto si è svolto principalmente su TikTok e Instagram, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo per il pubblico che segue con attenzione ogni sviluppo. Entrambi hanno utilizzato video, messaggi vocali, screenshot e immagini per “portare le prove” e smentire le dichiarazioni dell’altro, coinvolgendo così i follower e alimentando il dibattito.

Un momento particolarmente simbolico è stato quando Luca ha chiuso uno dei suoi video ironizzando sulla situazione con una foto da pagliaccio, quasi a voler sottolineare il tono grottesco e teatrale che ha preso la loro separazione.

Cosa succederà adesso?

Al momento, nessuno dei due sembra intenzionato a fare un passo indietro o a chiudere definitivamente la questione in modo privato. I follower continuano a seguire con interesse la vicenda, divisi tra chi sostiene Luca e chi si schiera con Aleska.