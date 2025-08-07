Alessandro Basciano rischia gli arresti domiciliari per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal magistrato. Nella giornata di ieri, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è presentato in commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico, una misura prevista a seguito della denuncia per stalking presentata dalla sua ex compagna Sophie Codegoni, madre della sua secondogenita Celine Blue.

La notizia, trapelata nelle scorse ore, ha subito fatto il giro del web e dei principali quotidiani. Al momento, non si conosce ancora la decisione che prenderà il magistrato riguardo alla condotta di Basciano, che potrebbe ora rischiare gli arresti domiciliari o addirittura il carcere se non dovesse indicare un domicilio in Italia.

Il legale di Alessandro Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha commentato la situazione dichiarando alla stampa: “Lavora tutta l’estate all’estero, fa il dj e al momento è impossibilitato a rispettare questi appuntamenti, che vengono decisi in base alla disponibilità dei dispositivi di sicurezza. Ci era stato comunicato sabato scorso che oggi avrebbe dovuto presentarsi, ma avendo serate in Spagna e un calendario con date lavorative precedentemente condiviso come traccia relativa a un’eventuale assenza, non ha potuto ritirarlo”.

Le complicazioni non finiscono qui: sembra che Basciano abbia spostato la sua residenza alle Canarie, una mossa che potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione. Il mancato rispetto delle disposizioni imposte dalle autorità italiane, unito al trasferimento all’estero, infatti, potrebbe portare a conseguenze ancora più gravi.

Nelle ultime ore, inoltre, l’ex gieffino è diventato protagonista di un video virale che ha indignato il pubblico social. Nel breve filmato si sente una ragazza esclamare: “Il galeotto più bono di Ibiza”, una frase che ha scatenato l’indignazione tra gli utenti

La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti dalle autorità giudiziarie su come verrà gestito il caso di Alessandro Basciano.