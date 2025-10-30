Ieri è andata in onda una delle puntate più attese di Uomini e Donne, che ha visto il confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. A sorprendere però l’assenza di Martina De Ioannon, che avrebbe dovuto partecipare al confronto a quattro.

Secondo quanto dichiarato da Gianmarco, l’assenza di Martina sarebbe legata al fatto che Ciro avrebbe divulgato questioni personali e familiari dell’ex tronista

Pubblico diviso sulla scelta di Martina

La decisione di Martina ha diviso i fan: c’è chi l’ha trovata giusta o addirittura “chic”, vedendola come una mossa di sicurezza e fiducia nel fatto che Gianmarco l’avrebbe difesa. Dall’altra parte, però, c’è chi ha storto il naso, sostenendo che Martina non abbia voluto assumersi le responsabilità delle sue ultime azioni.

La famiglia di Martina prende posizione

Non sono tardate le reazioni della famiglia di Martina. I fratelli dell’ex tronista hanno pubblicato alcune storie su Instagram per difendere la sorella: “La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli”. La storia era accompagnata da una foto con una didascalia affettuosa: “Anima mia”.

Ma non solo: sono emerse anche presunte dichiarazioni della madre di Martina, riportate da Lorenzo Pugnaloni tramite una fonte anonima. Secondo queste parole, la famiglia non avrebbe apprezzato i comportamenti di Ciro Solimeno, soprattutto per il modo in cui avrebbe parlato della loro famiglia: “Voi credete alle ca****te che dice Ciro? Che è un gran maleducato, si vede come ha trattato mia figlia e ha parlato male di noi dai gossippari”.

La madre avrebbe poi sottolineato che, da un punto di vista economico, la loro è una famiglia che lavora duramente 18 ore al giorno e non ha ricevuto nulla in regalo. L’unico interesse della famiglia è la felicità di Martina, che al momento sarebbe serena. Secondo la mamma, la giovane non avrebbe bisogno di spiegare nulla: la vita stessa farà emergere la verità.