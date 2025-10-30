A cura di Annalisa Accardo

Amici 25 torna con una nuova e attesissima puntata registrata oggi pomeriggio, che andrà in onda domenica 2 novembre 2025 su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv, con dettagli su giudici, ospiti, classifiche e sfide tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi.

Giuria e ospiti della puntata

Per la nuova registrazione di Amici 25, la padrona di casa Maria De Filippi ha accolto in studio una giuria d’eccezione:

  • Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per il canto
  • Samanta Togni come giudice del ballo

L’ospite musicale è stata Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo brano “Dammi Un Bacio”, tornando così ancora una volta sul palco di Amici.

Sfide e concorrenti a rischio

Nel corso della registrazione si sono tenute le sfide di Plasma e Pierpaolo, entrambe vinte, consentendo ai due ragazzi di mantenere il proprio banco.

Per la prossima settimana, invece, finiranno in sfida:

  • Pierpaolo e MariaRosaria per il ballo
  • Flavia e Angie per il canto

Classifica di canto – Puntata del 2 novembre

La gara di canto ha visto esibirsi tutti gli allievi con performance intense e molto diverse tra loro.
Ecco la classifica completa:

  1. GardFai Rumore: conquista il primo posto grazie a un’interpretazione potente e sentita.
  2. Michele
  3. Valentina – riceve un invito a migliorare sull’espressività.
  4. MichelleDieci
  5. RiccardoCinque Giorni, apprezzato per aver coinvolto il pubblico.
  6. OpiRiver
  7. Angie100 Messaggi, per Dardust manca forza e intensità.
  8. FlaviaFiamme negli occhi, chiude la classifica.

Classifica ballo – Puntata del 2 novembre

Anche la gara di ballo ha riservato momenti emozionanti e qualche sorpresa.
Questa la classifica ufficiale:

  1. Alex – balla Suavemente con Alessia, conquistando il primo posto.
  2. Alessio – elogiato da Samanta Togni per espressione e tecnica, ma invitato a non esagerare.
  3. Paola – passo a due con Michele, giudicata un po’ discontinua.
  4. MariaRosaria – balla con Mattia; la Togni la definisce un talento, ma le segnala l’eccessiva arcuatura della schiena.
  5. Anna – riceve osservazioni simili a quelle di Paola.
  6. PierpaoloPiangere A 90, all’ultimo posto della classifica.

Quando va in onda Amici 25

La puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 2 novembre 2025 alle ore 14:00 su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda.

 