Amici 25 torna con una nuova e attesissima puntata registrata oggi pomeriggio, che andrà in onda domenica 2 novembre 2025 su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv, con dettagli su giudici, ospiti, classifiche e sfide tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi.
Giuria e ospiti della puntata
Per la nuova registrazione di Amici 25, la padrona di casa Maria De Filippi ha accolto in studio una giuria d’eccezione:
- Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per il canto
- Samanta Togni come giudice del ballo
L’ospite musicale è stata Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo brano “Dammi Un Bacio”, tornando così ancora una volta sul palco di Amici.
Sfide e concorrenti a rischio
Nel corso della registrazione si sono tenute le sfide di Plasma e Pierpaolo, entrambe vinte, consentendo ai due ragazzi di mantenere il proprio banco.
Per la prossima settimana, invece, finiranno in sfida:
- Pierpaolo e MariaRosaria per il ballo
- Flavia e Angie per il canto
Classifica di canto – Puntata del 2 novembre
La gara di canto ha visto esibirsi tutti gli allievi con performance intense e molto diverse tra loro.
Ecco la classifica completa:
- Gard – Fai Rumore: conquista il primo posto grazie a un’interpretazione potente e sentita.
- Michele
- Valentina – riceve un invito a migliorare sull’espressività.
- Michelle – Dieci
- Riccardo – Cinque Giorni, apprezzato per aver coinvolto il pubblico.
- Opi – River
- Angie – 100 Messaggi, per Dardust manca forza e intensità.
- Flavia – Fiamme negli occhi, chiude la classifica.
Classifica ballo – Puntata del 2 novembre
Anche la gara di ballo ha riservato momenti emozionanti e qualche sorpresa.
Questa la classifica ufficiale:
- Alex – balla Suavemente con Alessia, conquistando il primo posto.
- Alessio – elogiato da Samanta Togni per espressione e tecnica, ma invitato a non esagerare.
- Paola – passo a due con Michele, giudicata un po’ discontinua.
- MariaRosaria – balla con Mattia; la Togni la definisce un talento, ma le segnala l’eccessiva arcuatura della schiena.
- Anna – riceve osservazioni simili a quelle di Paola.
- Pierpaolo – Piangere A 90, all’ultimo posto della classifica.
Quando va in onda Amici 25
La puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 2 novembre 2025 alle ore 14:00 su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda.