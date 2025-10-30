Alessio Falsone, ex volto del Grande Fratello, ha sorpreso i suoi fan con un annuncio davvero speciale: presto diventerà papà. Dopo un lungo periodo di silenzio mediatico, l’ex gieffino è tornato sui social per condividere con i suoi follower la gioia più grande della sua vita.

L’annuncio social di Alessio Falsone

Durante una diretta su Instagram, Alessio Falsone ha raccontato con emozione la novità che lo riguarda e che ha commosso i fan: “C’è una novità importante da dire, che ovviamente non è il matrimonio perché non ho soldi da buttare al momento. Chiara è incinta, questa è la notizia importante. Siamo molto felici, va tutto bene. Siamo all’inizio del quinto mese ed è un maschietto”.

Il futuro papà ha aggiunto con sincerità: “Sarò un padre meraviglioso? Me lo auguro, anche se ho delle ansie e delle paure, credo sia normale. Siamo pronti a cominciare questo viaggio”.

Secondo quanto dichiarato, il baby Falsone dovrebbe nascere a marzo 2026.

Chi è Chiara, la compagna di Alessio Falsone

Falsone ha conosciuto Chiara a gennaio di quest’anno. Tra i due è nata una relazione che, nel giro di pochi mesi, si è trasformata in un amore solido e profondo. Nonostante la giovane età della coppia, entrambi si sono detti pronti ad affrontare insieme questa nuova avventura da genitori.

Lontano dai riflettori per scelta

Dalla fine della sua edizione del Grande Fratello, vinta da Perla Vatiero, Alessio Falsone ha scelto di mantenere un profilo basso, lontano da televisione e gossip. In passato aveva dichiarato: “Temptation Island e Uomini e Donne? Non parteciperò mai a programmi di questo tipo. Non andrò più in televisione, voglio allenare e fare altre cose. Mi hanno anche chiamato, ma non mi interessa”.

Auguri alla coppia per l’arrivo del piccolo Falsone

L’annuncio della gravidanza ha subito fatto il giro del web, raccogliendo affetto e congratulazioni da parte dei fan del reality. Alessio Falsone si prepara dunque a un 2026 ricco di emozioni e cambiamenti: l’arrivo del suo primo figlio segna una nuova pagina nella sua vita, questa volta tutta privata.

Auguri ad Alessio e Chiara per l’imminente arrivo del loro bambino!