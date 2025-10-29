Anita Mazzotta sta vivendo un momento difficile nella casa del Grande Fratello. La concorrente, a inizio ottobre, ha dovuto fare i conti con un lutto che ha sconvolto la sua vita: la perdita della madre. Nonostante il dolore, ha deciso di rimettersi in gioco e proseguire la sua avventura televisiva, ma pian piano sta cercando di elaborare quanto accaduto.

Lo sfogo di Anita Mazzotta

Durante la serata, Anita si è aperta con Rasha e Omer, raccontando il vuoto lasciato dalla madre: "Sono sola, fuori da qui non ho nessuno. Chi può capire cosa sto provando? Nessuno. L'unica persona a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l'ho persa".

La concorrente ha sottolineato la mancanza di sostegno da parte dei familiari: su Vincent, il compagno della madre, non può contare. Il padre è stato assente per 15 anni e si è fatto vivo solo ora per mostrarle orgoglio per la sua partecipazione al Grande Fratello.

Anita ha espresso il dolore e la frustrazione per il ruolo che le è stato chiesto di assumere durante la veglia della madre, ribadendo: "Io sono la figlia, ho perso mia madre, come faccio a star dietro a un’altra persona?"

Il sostegno di Rasha e Omer

Durante lo sfogo, Rasha e Omer sono rimasti vicini ad Anita, abbracciandola e confortandola. Omer si è posizionato in piedi davanti a lei per proteggere la concorrente dagli altri inquilini della casa, dimostrando grande empatia e supporto in un momento così delicato.