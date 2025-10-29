Il Grande Fratello continua il suo percorso televisivo ogni lunedì su Canale 5 (e da questa settimana anche il giovedì). Questa edizione segna un ritorno alle origini, con concorrenti “Nip”, nuovi opinionisti e “l’usato sicuro” Sonia Bruganelli, volto ormai familiare del reality show.
L’edizione attuale celebra 25 anni di storia del reality show, nato nei giovedì sera di Canale 5 con la conduzione di Daria Bignardi, voluta dall’allora direttore Giorgio Gori e prodotta da Marco Bassetti.
Ascolti e performance dell’edizione 2025
Nonostante il ritorno alle origini, il Grande Fratello fa fatica negli ascolti, registrando una media di poco sotto il 16% di share, in calo rispetto all’edizione precedente che toccava il 18% (la puntata, però, si chiude un’ora prima). L'attuale edizione dovrebbe terminare il prossimo 15 dicembre (ne abbiamo parlato QUI).
Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini al timone
Parallelamente, si prepara anche il Grande Fratello Vip, affidato a Alfonso Signorini. Stando a quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, la messa in onda del GF Vip potrebbe essere posticipata dopo il Festival di Sanremo 2026, quindi intorno al mese di marzo. Questa scelta permetterebbe di alternare le due edizioni del Grande Fratello, evitando il rischio di “overdose” sul pubblico televisivo, come avvenuto lo scorso anno con il programma The Couple, che ha chiuso in anticipo dopo il clamoroso flop di ascolti.
L’Isola dei Famosi 2026: collocazione nel palinsesto
Con lo slittamento del GF Vip, il palinsesto Mediaset potrebbe ospitare L’Isola dei Famosi tra gennaio e marzo, sempre con la conduzione di Veronica Gentili, chiudendo così la stagione di intrattenimento primaverile di Canale 5. Al momento, l’intenzione dell’editore resta quella di una messa in onda a gennaio 2026, ma la decisione finale dipenderà dall’esito delle discussioni interne sul palinsesto.