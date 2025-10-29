Fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso hanno dimostrato una chimica unica sia in pista che in sala prove. La loro sintonia, unita alla grande preparazione nel ballo, li ha sempre posizionati tra le prime coppie della classifica. La coppia ha vinto anche due serate, una delle quali a pari merito con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

I rumor sulla vicinanza tra i due

Recentemente, Rossella Erra, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha rivelato che tra Barbara d’Urso e il suo maestro ci sarebbe una vicinanza speciale dietro le quinte, scatenando così molti rumor su un possibile flirt segreto (ne abbiamo parlato QUI).

A fare chiarezza ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite a La Vita in Diretta. Alessi ha parlato direttamente con Pasquale La Rocca riguardo al suo rapporto con Barbara d’Urso: “Mi sono informato bene. Sono sette anni che lui fa Ballando con le Stelle, tra Italia e resto del mondo, e non ha mai avuto rapporti intensi con le sue ballerine. Quest’anno invece il rapporto è molto intenso, fatevi delle domande e datevi delle risposte”.

Le parole di Pasquale La Rocca sull’intesa con Barbara d’Urso

Il coreografo ha ammesso che, rispetto alle scorse edizioni, quest’anno c’è qualcosa di cambiato: “Sì, è vero che il nostro legame è molto intenso. Negli anni scorsi sono sempre stato rigido e professionale, adesso è diverso. La nostra è una condivisione, un’intesa, una sintonia, un’energia. Tra noi c’è un bellissimo rapporto”.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Pasquale La Rocca ha dichiarato: “Se sto vivendo un flirt con Barbara? Di queste cose non parlo. Se smentisco? Non ne parlo. Se la mia è un’ammissione? Posso dirti che fra noi c’è una forte intesa. La nostra è una forte intesa, parlo di emozioni, non mi era mai successo prima”.

Il ballerino ha aggiunto che il rapporto con Barbara d’Urso è molto più intenso rispetto alle precedenti partner: “L’anno scorso ho allenato Nina Zilli, è stato un bellissimo incontro, ma con Barbara è un rapporto molto, molto più intenso. Il fatto che lei è più grande di me? È in formissima. Ma a parte il fisico super, lei è fantastica, unica, insieme a me fa grandi cose e ha una determinazione assoluta. Barbara è una donna pazzesca”.