Sembrano ormai lontani i tempi in cui Raimondo Todaro e Francesca Tocca scherzavano, complici, negli studi di Amici di Maria de Filippi. Oggi, infatti, le loro strade si sono divise e il cuore di Todaro sembrerebbe battere per un’altra donna, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A lanciare la voce è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Il possibile flirt con Gaia Gigli

Secondo le indiscrezioni, l’ex insegnante di Amici starebbe frequentando Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Daniele Paudice nel programma Uomini e Donne. A segnalare la presenza di Todaro in compagnia di Gaia è stata un’utente che ha inviato una segnalazione a Marzano, la quale ha poi condiviso uno screen nelle sue Instagram story.

Gaia Gigli, 26 anni, milanese, è conosciuta al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Daniele Paudice. Estetista di professione, Gaia è mamma di un bimbo di 5 anni avuto da una precedente relazione. Dopo la fine della storia con l’ex tronista, non sembrano esserci state altre frequentazioni pubbliche.

La risposta ironica di Raimondo Todaro

Poco dopo le prime voci, è arrivata anche la smentita di Raimondo Todaro, pubblicata via Instagram story e ripostata dalla stessa Gaia Gigli. Todaro ha scritto in tono ironico: “Ciao Gaia, mi volevo presentare: sono Raimondo. Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno. Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici. Dicono che stiamo insieme, io non lo sapevo quindi mi fa particolarmente piacere. Non ci siamo mai visti né sentiti, a parte qualche ‘like’ su Instagram e il ‘segui’. Penso sia normalità. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi così sai chi sono. Ciao”.

Gli alti e bassi della relazione Todaro-Tocca

La storia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è stata lunga e tormentata. I due si sono conosciuti giovanissimi, hanno avuto una lunga relazione e nel 2014 sono diventati marito e moglie. Nel 2016 è nata la loro figlia Jasmine, oggi undicenne.

Nel 2020 è arrivata la prima crisi, probabilmente dovuta a una sbandata di Francesca con un allievo di Amici, Valentin. Dopo essersi separati, nel 2021 sono tornati insieme, ma di recente si sono lasciati nuovamente.

Francesca, ospite di Silvia Toffanin ad aprile 2025, ha parlato apertamente della loro situazione, dicendo: “Ci saremo per sempre l’un l’altro. Ad oggi, quando ci vediamo, siamo persino più sereni di prima. Noi ci eravamo già separati e poi eravamo tornati insieme. Nella vita non si può mai sapere. Io nella vita non programma mai nulla, perché sono una persona molto istintiva”.